منكسر .. رسالة مؤثرة من حكيم زياش بعد خسارة المغرب بالمونديال

علق حكيم زياش نجم المنتخب المغربى على خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا في المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة كأس العالم 2022.



وكتب زياش عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" : "منكسر، لكني فخور بفريقي المذهل قاتلنا لآخر لحظة، لم نكن نصل هنا بدون مساندتكم، خالص الشكر والاحترام لكل فرد سافر وقام بتشجيعنا كتبنا معًا تاريخ جديد ولم ننتهي ننتظركم يوم السبت، الله؛ الوطن؛ الملك".







وأمس خسر أسود الأطلس 2-0 أمام فرنسا،في المباراة التي جمعتهما على استاد "البيت"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا على استاد خليفة الدولي يوم السبت القادم، لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022، فيما تقام مباراة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، على استاد لوسيل.