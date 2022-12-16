هذه الأسر تتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة المواليد

إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة ، إذ تستطيع الأسرة المكون من أب وأم إضافة الأطفال بحد أقصى فردين.

من هى الأسر الأكثر احتياجا

وأعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ، أن الوزارة لم تقم بإضافة المواليد منذ 2005 ، موضحا أن الفئات الأولى بالرعاية تتضمن:

الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه

الأسرة التى لايزيد معاشها عن 2500 جنيه

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

وشدد الوزير على ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة.

وتتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقات التموين، عبر تقديم تظلماتهم لمديريات التموين أو موقع دعم مصر أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت الحكومة شرطان لتسجيل المواليد على بطاقة التموين وفقا لما أعلنته وزارة التموين و التجارة الداخلية ، والتي جاءت كالآتي:

1- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد هما زوج وزوجة و2 من الأبناء.

2- يمكن إضافة شخص رابع في حالة البطاقة المكونة من 3 أفراد شرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولي بالرعاية.

تثبيت أسعار السلع حتى نهاية ديسمبر

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تثبيت أسعار السلع على كافة البطاقات التموينية حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وقالت وزارة التموين و التجارة الداخلية ، إن تكلفة زجاجة الزيت بلغ سعرها 32 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع تكلفة السكر والمكرونة وغيرها، إلا أنها تدخلت لتوفير الكثير من السلع في الأسواق، ودعم المخابز السياحية حتى أصبح هناك مد بالقمح اللازم لاحتياجاتهم.

وأكدت وزارة التموين أن مصر لديها 90% اكتفاء ذاتي من السكر ،وخلال العام المقبل تصل نسبة لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%.

23 مليون بطاقة تموينية

ويوجد في مصر حاليًا 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من السلع التى تطرحها الحكومة، فيما يوجد نحو 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز في مصر وفقا لبيانات الحكومة.