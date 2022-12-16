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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء الخميس، تزامنًا مع تشديد السياسة النقدية من جانب أكبر البنوك المركزية في العالم، ومع قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب على الوقود.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.8% إلى 81.21 دولار للبرميل. كما هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.51% لتبلغ عند التسوية 76.11 دولار للبرميل.

أسعار الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الخام خلال العام المقبل.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.02 دولار أو 2.4% إلى 82.70 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 1.94 دولار أو 2.51% إلى 77.28 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 10.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر إلى 424.1 مليون برميل.

زيادة الطلب

وتوقعت منظمة أوبك زيادة الطلب على النفط خلال 2023 بنحو 2.25 مليون برميل يوميًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردة للخام في العالم.

وتلقت السوق النفطية دفعة إيجابية مستمرة منذ نحو أسبوعين حتى الآن بسبب تزامن عدد من العوامل الداعمة لأسعار النفط، وفي مقدمتها تخفيف قيود الجائحة في الصين، كورونا، إلى جانب إطلاق مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر المفروض على روسيا، إضافة إلى تسجيل تحالف أوبك +، مستوى أقل من هدفه الإنتاجي بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم من توقعات انتعاش الطلب

انخفاض بتأثير الصين أم ارتفاع بسبب روسيا؟..توقعات متضاربة لأسعار النفط في 2023

وعلى الرغم من ذلك تستمر حالة الحذر لدى المتداولين في شراء النفط الخام بسبب المخاوف المتنامية للغاية من الركود الذي يلوح في الأفق، خاصة في الولايات المتحدة، وكندا في العام المقبل، وقد يكون هذا الركود طويل الأمد، وفقًا لقناة "الاقتصادية" السعودية.

ونقلت "الاقتصادية" عن محللين قولهم إن السوق النفطية حاليا تحت وطأة انخفاض الإنفاق، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وذلك على الرغم من أن أوبك أبقت توقعات الطلب العالمي على النفط دون تغيير في أحدث تقاريرها الشهرية.

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