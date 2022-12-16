شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ويسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات الظهيرة، أما بالنسبة لفترة الليل يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.

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وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذه الأجواء ستستمر حتى بداية يوم الإثنين المقبل.

وستكون هناك تكون للشبورة المائية وتصل إلى مرحلة الضباب على الطرق، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا وذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الارصاد سائقي السيارات ونصحتهم بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات التي حددتها الإدارة العامة للمرور وتشغيل كشافات السيارات لتوضيح الرؤية، منعا لوقوع حوادث السيارات وحفاظا على حياة المارة والركاب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط اليوم فهتكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحذر خبراء الطقس من عدم الانخداع من حالة الجو اليوم، والذي بسببه يعتقد البعض أن فصل الصيف عاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى حد ما، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع بداية موسم فصل الشتاء، واللي من المقرر أن يبدأ بعد ٥ أيام بشكل رسمي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض على السواحل الشمالية مع تزايد فرص سقوط الأمطار عليها، مؤكدة أن محافظات الوجه البحرى تتعرض لنشاط الرياح على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

وبداية من يوم الثلاثاء المقبل ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بحوالي من درجة إلى درجتين، لافتة إلى أن هناك عودة لفرص الأمطار من جديد على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 15

بنهــــا 23 15

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 24 13

واخيرا السلوم 25 11

