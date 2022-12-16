مشجع كرواتي طالب بتعميمها.. لماذا لا تستخدم أوروبا وأمريكا الشطافة؟

احتل أحد المشجعين الكرواتيين التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن أُعجب بوجود «الشطافة» في الحمامات بدول الإسلام، وهو الأمر الذي لا يستخدمه دول الغرب عادة، ما شجعه على المطالبة بعميمها في أوروبا بعد مونديال قطر.

أفضل اختراع عرفته البشرية

بينما كان يحضر مشجع كراوتي، في دولة قطر، مشجعًا فريق كرواتيا في مونديال قطر 2022، أُعجب كثيرًا بوجود «الشطافة»، معلقًا أنه أفضل اختراع عرفته البشرية، وطالب المشجع الكرواتي بتعميم فكرة الشطافة في أوروبا بعد مونديال قطر.

تفاعل السوشيال ميديا مع فكرة تعميم الشطافة

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طلب المشجع الكرواتي بتعميم فكرة الشطافة في أوروبا بعد مونديال قطر 2022، وانهالت عليه التعليقات وكان منها:

ربنا يهدي ويكون كأس العالم فتحًا جديدًا لأوروبا

الحمد لله على نعمة الإسلام

فعلا، يفقدوا هذا الأمر المهم في حياتهم اليومية

الغريب إن الشطافة تصنع في أوروبا وأمريكا تصدر إلى الشرق الأوسط

صحيح دا بالنسبة لهم اختراع

النظافة من الإيمان

لماذا لا يوجد شطاف في أوروبا وأمريكا؟

على الرغم من اكتشاف دولة فرنسا أول شطاف في القرن الـ 18، واستخدام الملوك والطبقة الأرستقراطية في حمامتهم، وانتشارها على نطاق واسع، إلا أن أغلب دول أوروبا وأمريكا لا تستخدم الشطاف في الحمامات.

يرجع عدم استخدام أوروبا وأمريكا للشطافات في الحمامات إلى عدد من الأسباب منها: