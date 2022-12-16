عينه راحت في خناقة مش طرف فيها| إصابة طالب وممرضة بمشاجرة بالقليوبية

أصيب طالب بانفجار بالقرنية وممرضة بالقليوبية بطلق خرطوش فى أذنها إثر مشاجرة بين شقيقين وآخرين على مبلغ 300 جنيه، وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة بأعيرة نارية "فرد خرطوش" وإصابة طفل وممرضة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين فقد طالب لعينه أثناء عودته من المدرسة، وممرضة كانت متواجدة بالشارع أثناء حدوث المشاجرة بين شقيقين وآخرين على بعض الأعمال نظير مبلغ 300 جنيه.



وجرى نقل الطفل المصاب لمستشفى ناصر العام ثم نقله لمستشفى قصر العينى، وتولت الجهات المعنية التحقيق