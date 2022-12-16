عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجل يفيد أن الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته في واشنطن.



وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مشاهد لاحتشاد الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في واشنطن لإعلان دعمهم وتأييدهم له.

وتشارك مصر بفاعلية في أعمال القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، والتي عقدت في واشنطن من 13 حتى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 قائدًا وزعيمًا إفريقيًا يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة عددا من القضايا التي تتعلق بأزمات عانت منها القارة السمراء، وكان أبرزها "الفقر، ونقص الغذاء، وأزمة الطاقة، والأوبئة، والمياه"، وموضوعات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي.



وعلى هامش القمة الأمريكية الإفريقية، شارك الرئيس السيسي، في جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ، وأكد على الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والمائي، موضحا أن مصر تنظر للرابط باعتباره أمناً قومياً، ما يحتم ضرورة تواجد الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.

