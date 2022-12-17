أسعار فولكس فاجن باسات بعد الزيادة الجديدة

شهدت السيارة فولكس فاجن باسات زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 150 الف جنيه و 160 الف جنيه، حيث وصلت اسعار الفئة الاولى من تلك النسة والتي تنتمي لعائلة السيدان الشهيرة، إلى مليون و 150 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فولكس فاجن باسات 2022 في مصر.

فولكس فاجن باسات 2022

الاسعار الجديدة للسيارة فولكس فاجن باسات 2022

الفئة الاولى TRENDLINE PLUS فولكس فاجن باسات 2022 بقيمة قدرها مليون و150 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية COMFORTLINE فولكس فاجن باسات 2022 بقيمة قدرها مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثالثة R-LINE فولكس فاجن باسات 2022 بقيمة قدرها مليون و360 ألف جنيه.

فولكس فاجن باسات 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن باسات 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات "جر امامي"، مدعوم بمحرك تيربو 1400 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

فولكس فاجن باسات 2022

ويمكن للسيارة فولكس فاجن باسات 2022 أن تنطلق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0 في فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.