أحدث SUV في مصر .. سعر فولكس فاجن طوراق 2022 |صور

استطاعت شركة فولكس فاجن الالمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة الجديدة المقدمة بالسوق المصري، وهي السيارة طوارق موديل 2022.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022

فولكس فاجن طوراق موديل 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن طوراق موديل 2022 على هيكل خارجي رياضي من فئة SUV، بينما ترتكز على جنوط رياضية، مع واجهة امامية ذات مصابيح حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وحزمة من حساسات الحركة مع كاميرا للتحكم.

فولكس فاجن طوراق موديل 2022

وتأتي السيارة فولكس فاجن طوراق موديل بمفهوم رباعي الابواب مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 810 لتر، بالاضافة إلى طول كلي يبلغ 4878 مم، و 1984 مم للعرض، و 1717 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2904 مم.

فولكس فاجن طوراق موديل 2022

ودعمت السيارة فولكس فاجن طوراق موديل 2022 فئة R LINE بمحرك سعة 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، بقوة قدرها 455 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة ثماني السرعات طراز DSG يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، بالاضافة إلى 75 لتر لسعة خزان الوقود.

فولكس فاجن طوراق موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن طوراق موديل 2022

تقدم السيارة فولكس فاجن طوراق موديل 2022 عبر فئة R LINE مع قيمة بلغت 2.200.000 جنيه.