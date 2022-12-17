نائب وزير الإسكان: القطاع الخاص سيكون مشاركا بقوة في ملف تحلية المياه .. خطة لإنتاج 8,8 مليون متر مكعب يوميا..اعلان التحالفات المتقدمة للمشروعات خلال شهر

أدلى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بعدة تصريحات، خلال حواره مع الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار.

الإسكان: الإعلان عن التحالفات المتقدمة لمشروعات تحلية المياه خلال شهر

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية إن مدينة العلمين الجديدة ما زالت تحت الإنشاء، ورغم ذلك تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه منذ 4 سنوات تنتج 150 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بخطة تحلية المياه في مصر سيتم الإعلان عن التحالفات التي تتقدم لهذا الملف وسنعلن هذه النتائج خلال شهر.



وأوضح، أن القطاع الخاص سيكون مشاركا بقوة في ملف تحلية المياه والدولة ستتواجد بشراكات جادة في هذا القطاع، متابعا: نفتح أذرعنا لكل العالم والتحالفات العالمية للمشاركة في مشروعات تحلية المياه، وهناك 11 محافظة ساحلية ستستفيد من التحلية والحفاظ على مياه نهر النيل بكل المحافظات الداخلية.

نائب وزير الإسكان: تغطية 43% من القرى بخدمات الصرف الصحي

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إنه تم تغطية 96% من المدن المصرية بخدمات الصرف الصحى في الحضر، موضحا أن الريف في عام 2013 – 2014 كان يتم تغطية 11% فقط منه بخدمات الصرف الصحى ولكن الآن تم تغطية 43% من القرى.



وأضاف المذاع على قناة النهار، أنه تم مضاعفة خدمات الصرف الصحى في القرى المصرية بـ4 أضعاف، متابعا: قمنا بعمل مشروعات خلال 8 سنوات أكثر من ما تم عمله خلال 50 سنة بحوالى 4 أضعاف ونحلم أن تكون الخدمة في كل بيت وقرية مصرية .



وأوضح نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفير حياة كريمة لكل القرى المصرية وكل المواطنين في الريف المصرى أي خدمة ما يقرب من 60 مليون مصري، حوالي أكثر من 57 % من الشعب المصرى، لافتا إلى أنه أكبر مشروع تنموى وهو مشروع الحلم وهذا بشهادة كل شركاء التنمية التي تعمل معنا، ولا يوجد مشروع بهذا الحجم يحدث في العالم إلا في مصر، خاصة أن المشروع به أكثر من 10 تدخلات، وسيستفيد في هذا المشروع مصر كلها .

الإسكان: زيادة طاقة محطات مياه الشرب لإنتاج 9 ملايين متر مكعب يوميا

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن الجمهورية الجديدة أدت إلى تحملهم مسئولية كبيرة في قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، وتحميلهم الكثير من التحديات.

وأضاف أن مسئولية 104 ملايين مواطن يريد مياه الشرب متاحة وخدمات الصرف الصحىكى يستطيع أن يبدأ يومه، هي مسئولية كبيرة.



ولفت نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إلى أنه في عام 2013 – 2014 كانت خدمات مياه الشرب في مصر حوالى 96% ، أي أن 4% من عدد المواطنين محرومين من مياه الشرب والرقم لم يكن يعكس الحقيقة بشكل كبير، حيث إن الـ96% المخدومين من مياه الشرب لم تكن تصل لهم الخدمة كاملة، كما أن بعض المناطق كانت خدمة المياه بها 4 ساعات أو يوم ويوم.



ولفت نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إلى أن الصرف الصحى كان تحديا أكبر، حيث إن متوسط الخدمة على مستوى الجمهورية في عام 2013-2014 كان 50%، والآن خدمات مياه الشرب وصلت إلى 98,7%، حيث أدخلوا طاقة مضافة لمحطات مياه الشرب في مصر خلال 8 سنوات تعادل ما يقرب من 9 ملايين متر مكعب يوميا، وعدد محطات مياه الشرب في مصر في الفترة الراهنة تتعدى 3 آلاف محطة شرب وكل محطة أشبه بمصنع يضم حوالى 150 ألف عامل.

نائب وزير الإسكان: القطاع الخاص يشارك في تحلية المياه.. ونحن لا نبيع أصول

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن مصر تحتاج لشراكات حقيقية يكون بها مكسب لجميع الأطراف، حيث إننا نحن كدولة نستفيد والقطاع الخاص يستفيد من أجل تنمية مصر.



وأضاف أن القطاع الخاص متميز في الصناعة والتحلية ، موضحا أن القطاع الخاص يشارك في تحلية المياه ونحن كدولة نكون منظم لتوصيل الخدمة للمواطن .



ولفت نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إلى أن الدولة تبنت مجموعة من السياسات والإصلاحات الحقيقية على الأرض منها وثيقة ملكية الدولة المصرية ومجموعة من القطاعات، التي قررت الدولة أن تتخارج منها كى تعطى فرصة للقطاع الخاص أن يعمل ويؤدى خدمات منها مشروعات التحلية ، موضحا أنه خلال 3 سنوات تتخارج الدولة المصرية وتترك المساحة الكافية للقطاع الخاص من خلال شراكات، متابعا:نحن لا نبيع أصول .

الإسكان : ننتج حاليا مليون متر مكعب مياه محلاة في اليوم

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن الدولة وضعت خطتين لمشروعات التحلية، الخطة الأولى سريعة للغاية بدأناها عام 2017 ، حيث تم فيها وضع مجموعة من مشروعات التنمية ومدتها 4 سنوات.



وأضاف أنه في عام 2013 -2014 كان إجمالي طاقة المياه المحلاه في مصر 80 ألف متر مكعب في اليوم واليوم أصبح هناك مليون متر مكعب مياه محلاه في اليوم ، لافتا إلى أن المحطات تم الانتهاء من إنشائها وأصبحت تنتج وهناك 500 ألف متر مكعب تحت الإنشاء في مراحل مختلفة وخلال عدة شهور سيتم الانتهاء منها .



ولفت نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إلى أن مصر تبنت خطة طموحة للتحلية لا تخدم فقط الاحتياجات العاجلة بل تم وضع خطة لـ30 عاما مقبلة حتى عام 2050 ، متابعا: لأول مرة في هذا القطاع الخاص بتحلية المياه، يتم وضع خطة لـ30 عاما المقبلة وتم بنائها على محاور ودراستها بشكل كامل .

الإسكان: خطة لإنتاج 8,8 مليون متر مكعب مياه محلاة يوميا.. و74 تحالفا للعمل

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إننا لا نذهب للتحلية كبديل عن نهر النيل بل نهر النيل كان وما زال وسيظل مصدر الحياة ومصدر المياه لمصر ولكن نهدف لتنوع المصدر المائية، موضحا أن المحافظات الداخلية حول نهر النيل يظل اعتمادها على مياه نهر النيل ولكن المدن والمحافظات الساحلية بدلا من أن نأخذ مياه نهر النيل وننقلها للمدن وتكلفنا الكثير، يتم تنويع استفادتنا من المصادر المائية الموجودة في مصر.



وكشف أن هناك خطة تتمثل في إنتاج 8,8 مليون متر مكعب يوميا من الميه المحلاه ، وهى خطة عام 2050، موضحا أن الخطة تنقسم لـ6 محاور، أولها الخطة الخمسية الأولى التي تستهدف إنتاج 3,3 مليون متر مكعب .



وأوضح نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، أن مصر دخلت مجال تحلية المياه بقوة ، حيث إن كل القطاع الخاص المصرى والدولى يريدون المشاركة في مشروعات تحلية المياه، متابعا: خلال العام الماضى جاء لنا 74 تحالفا بين شركات مصرية وطنية وشركات دولية وعالمية تعمل في مجال تحلية المياه، تريد أن تعمل معنا وأردنا الاستفادة من كل من تقدم إلينا ، ويهمنا توطين الصناعة في مصر وصندوق مصر السيادى دخل معنا بقوة في ملف تحلية المياه وهناك تكامل بين كل الوزارات .