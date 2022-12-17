اتهام بالقتل وإجهاض ومطاردة سيارات| أزمة سعد الصغير مع برلنتي تجدّد مأساة شمس

تصدر المطرب سعد الصغير التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار أنباء عن حدوث مشاجرة ومطاردة بالسيارات على طريق الواحات بالفيوم، حول المجمع السكني لحي حدائق الأهرام، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث بين سعد وطليقاته مشاكل وخلافات تصل إلى تبادل الاتهامات والتهديدات.

مطاردة بين سعد الصغير وبرلنتي عامر

نشبت مشاجرة بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر، بحضور والدتها وصديقتها، بينما كانتا تقفان عند البوابة الرابعة من كومباوند حدائق الأهرام، حيث تعالت أصواتهم وبلغ الخلاف ذروته حتى قامت برلنتي بتمزيق جواز سفره وظرف به مبلغ مالي، وملابسه، ثم انطلقت على طريق الواحات بسرعة جنونية.

دفع انطلاق الراقصة برلنتي عامر، بسرعة جنونية على طريق الواحات، إلى انطلاق سعد الصغير خلفها ما أدى إلى حدوث تصادم بالسيارات.

قام سعد الصغير بعد انتهاء المطاردة بتحرير بلاغ ضد طليقته برلنتي عامر، لتمزيقها جواز سفره، وسرقتها مبلغا ماليا كبيرا من داخل سيارته، والاصطدام بسيارته نتيجة السرعة الجنونية، والتعدي عليه عقب خروجه من المجمع السكني الخاص به، ما دفع الشرطة إلى القبض عليها.

قصة سعد الصغير مع الراقصة شمس

تهديدات بالقتل وبلطجية ملخص قصة المطرب سعد الصغير مع إحدى زوجاته الراقصة شمس، التي ارتبط اسمها به لفترة لعدة سنوات وشائعات كثيرة دارت حولهم، قبل أن تعلن في عام 2013 زواجهما رسميًا لكن بالاتفاق ان يكون الزواج في السر.

أخفى سعد الصغير زواجه من الراقصة شمس لفترة من الزمن خوفًا من معرفة زوجته الأولى بهذه الزيجة، وكثرة الخلافات مع شمس، ومن هنا بدأت الخلافات تظهر أمام الإعلام وتتكاثر بينهما إلى أن اتهمت شمس زوجها سعد بإجهاض جنينها رغمًا عنها، وأنها عانت كثيرًا بسبب هذا الإجهاض ما تسبب في ضرر في الرحم.

لم تتوقف الخلافات عند هذا الحد، لكن قامت شمس بتبني طفلة من إحدى دور الأيتام، الا أن الأمر لم ينجح فتكفلت بطفلة وأخذتها إلى منزلها ورفضت تسليم الطفلة إلى دار الأيام بعد انقضاء مدة بقائها، وتم إحالتها إلى النيابة، ومن ثم تجدد الخلاف بينها وبين سعد الصغير مرة أخرة واتهمته بالتهجم عليها في شقتها ومحاولة الدخول عنوة إلى الشقة، وتم القبض عليه ثم إخلاء سبيله بعد محاولة صلح بينهما.

بعد مرور فترة من الهدوء عادت شمس ونشرت مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تستغيث خلاله بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحكي قصة زواجها من سعد الصغير، وتتهمه بقتل ابنتها وانه يهددها وعائلتها بالقتل، ناشرة تسجيلات صوتية له وتقول إنه اعترف بقتل ابنتها وتسبب في مرضها.

في وقت لاحق انتشر مقطع فيديو لـ سعد الصغير وهو يُقبل قدم شمس ويدللها، إلا أن سعد الصغير خرج وأوضح انها قامت بتصويره دون أن يدري وأنها طالبته بدفع 2 مليون جنيه، ثم بدأت بإبتزازه بتلك الفيديوهات عندما رفض دفع المبلغ.