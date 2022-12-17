عقاب صارم ضد قفشة بسبب فيوتشر وعلي معلول يتدخل | تفاصيل

اقتنص فريق فيوتشر التعادل من الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام، مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر محمد مجدي قفشة ركلة الجزاء التي حصل عليها النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بعد العودة من جانب أمين عمر حكم المباراة الي تقنية الفيديو ال var بعد تعرض البرازيلى برونو سافيو الي الشد من جانب سعد سمير مدافع فيوتشر داخل منطقة الجزاء .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عبر عن غضبه الشديد لعدم الالتزام بالتعليمات الفنية للجهاز ليقرر استبعاد محمد مجدي قفشة من قائمة مباراة فريقه المقبلة.

وحرص علي ملعول لاعب الفريق الأول على التدخل لانقاذ محمد مجدي قفشة من العقوبات التي تعرض لها ليبلغ المدير الفني للفريق عن اعتذاره عن تسديد ركلة الجزاء لعدم قدراته ليقرر محمد مجدي قفشة تسديدها.

تفاصيل مباراة الأهلي وفيوتشر

أحرز هدف الأهلي الوحيد في المباراة حسين الشحات في الدقيقة 31 من عمر اللقاء فيما تعادل فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي.

محمد مجدى أفشة نجم الأهلي لم يستفد من ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بعد العودة من جانب أمين عمر حكم المباراة الي تقنية الفيديو ال var بعد تعرض البرازيلى برونو سافيو الي الشد من جانب سعد سمير مدافع فيوتشر داخل منطقة الجزاء .

وسدد محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة والغريب أن اللاعب توجه من أجل الاحتفال بتسجيل هدف ثاني رغم أن الكرة لم تتخط المرمى.

ثم اشاح بيده نحو الحكم المساعد اعتراضا على عدم احتسابه الكرة هدفا لصالح النادي الأهلي.

ورغم تعثر النادي الأهلي إلا أنه حافظ على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة وحل خلفه نادي الزمالك برصيد 17 نقطة.

وجاء خلف الأهلي والزمالك فريق غزل المحلة الذى احتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة وفيوتشر رابعا برصيد 15 نقطة وبيراميدز خامسا برصيد 14 نقطة.



نجح فريق فيوتشر رغم النقص العددي بعد طرد عمر كمال عبدالواحد فى مبادلة النادي الأهلي الهجمات بالتزامن مع إغلاق المساحات.

النادي الأهلي فشل في استغلال النقص العددي رغم إجراء مدرب القلعة الحمراء العديد من التغييرات الهجومية في الشوط الثاني.

نادي فيوتشر استطاع استغلال المد الهجومي للنادي الأهلي ومن هجمة مرتدة نجح فى إدراك التعادل وسط تباعد بين خطوط النادي الأهلي الخلفية وغفلة حارس المرمى محمد الشناوي.

محمد مجدى أفشة لم يستفد من ركلة الجزاء وسددها بقوة لتصطدم بالعارضة والغريب أن اللاعب توجه إلى الجماهير من أجل الاحتفال بتسجيل هدف ثاني رغم أن الكرة لم تتخطى المرمى.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي النادي الأهلي وقاد التونسي على معلول هجمة مباغتة لدفاعات فريق فيوتشر وأرسل الكرة لكن تصطدم بجسم مدافع المنافس.

وجرت محاولات من جانب الثنائى عمر السعيد وعبدالكريم الوادى من أجل شن هجمات على دفاعات النادي الأهلي فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

وسدد حسين الشحات كرة قوية فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق فيوتشر.

ونجح التونسي على معلول فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها محمد رضا بوبو قبل أن يتسلمها باسم على لتخرج الى رمية تماس.



وسدد عمرو السولية نجم خط الوسط في النادي الأهلي كرة طولية محاولا استغلال خروج حارس مرمى فيوتشر من مرماه إلا أن الكرة تمر إلى خارج المرمى.

وقاد عمر كمال عبدالواحد إحدى الهجمات لنادي فيوتشر وأرسل كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاعات النادي الأهلي إلى ضربة ركنية.

وأرسل محمد مجدى أفشة كرة إلى شادى حسين لكن الحكم المساعد احتسب الكرة تسلل وحرم النادي الأهلي من فرصة تهديد مرمى فريق فيوتشر.

ونجح على الفيل مدافع نادي فيوتشر فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى تلقاها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي إلى العرقلة من جانب عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر وعلى إثرها أشهر أمين عمر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب فيوتشر.

واستدعى حكم تقنية الفيديو أمين عمر حكم اللقاء لمتابعة اللعبة ومنح بطاقة حمراء للاعب عمر كمال عبدالواحد لتعمد الخشونة ضد مدافع الأهلي كما منح كارت أصفر لـ عبدالظاهر السقا ضمن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر.

ونجح فريق فيوتشر رغم النقص العددى فى إغلاق المساحات أمام لاعبي النادي الأهلي وحاول محمد مجدى أفشة مراوغة مدافعي فيوتشر وسدد الكرة يمسكها جنش حارس المرمى ويحرم الأهلي من فرصة تسجيل هدف أول في الدقيقة 30.



هدف الأهلي الأول

ومرر عمرو السولية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 32 تسلمها شادى حسين ومررها إلى حسين الشحات الذى سدد الكرة قوية على يسار جنش حارس فيوتشر محرزا الهدف الأول.

وأنقذ جنش مرماه فى الدقيقة 36 بعدما أبعد الكرة من أمام عمرو السولية وأرسل محمد عبدالمنعم كرة طولية تصل إلى أكرم توفيق ثم أرسلها إلى حسين الشحات.



الشوط الثاني

شهدت مجريات الشوط الثاني مواصلة النادي الأهلي الضغط على دفاعات فريق فيوتشر رغبة فى زيادة الغلة التهديفية.

وشن النادي الأهلي هجمة خطيرة سقط خلالها الثنائى شادى حسين وعلي معلول على أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 60.

ودفع على ماهر مدرب فيوتشر باللاعب مصطفى البدري بديلا للاعب محمد رضا بوبو فى الدقيقة 61 من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وتهديد الخطوط الخلفية للنادي الأهلي.

وسقط عمرو السولية نجم النادي الأهلي على أرضية الملعب مصابا بعد كرة مشتركة مع مدافع فريق فيوتشر وخضع اللاعب إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي.

ودفع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بالثنائى برونو سافيو وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات وشادى حسين فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وسدد عمرو السولية قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر على يمين جنش حارس مرمى فيوتشر إلى خارج الملعب.

أدرك المغربي عبد الكبير الوادي التعادل لفريق فيوتشر وسجل الهدف الأول فى مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 78 بعدما تلقى تمريرة من مصطفى البدرى داخل منطقة الجزاء سددها زميله برأسه ويحولها بقدمه فى شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وسدد حسام حسن عقب نزوله بديلا كرة قوية تصطدم بالعارضة في الدقيقة 87 وأشهر أمين عمر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمدرب فيوتشر على ماهر لإعتراضه على العودة إلى تقنية الفيديو الـ VAR واحتسب ركلة جزاء بعد تعرض برونو سافيو إلى الشد داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 87 وأشهر بطاقة صفراء للمدافع سعد سمير.

وسدد محمد مجدى أفشة ركلة الجزاء قوية وتصطدم بالعارضة في الوقت بدل الضائع لتضيع فرصة التقدم للنادي الأهلي وأهدر كريم فؤاد فرصة إضافة الهدف الثاني بعد انفراده بحارس مرمى فيوتشر جنش.