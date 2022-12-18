تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18-12-2022

شهد سعر الذهب في الإمارات تراجعا طفيفا اليوم الأحد 18-12-2022، مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية والتي تشمل أيضا سعر الدولار وأسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وعالميا، الجمعة الماضية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب، مقلصة خسائرها التي سجلتها طوال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب في الإمارات اليوم الاحد 211.87 درهم

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب اليوم عيار 22 وصل إلى 194.22 درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 185.39 درهم

سعر الذهب عيار 18

أسعار الذهب في الإمارات عيار 18 نحو 158.91 درهم

سعر الذهب عيار 14

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 14 سجل 158.91 درهم

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب في الإمارات اليوم الاحد 105.94 درهم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الاحد سجل 1,483 درهم

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 211.87 درهم $57.68 سعر الذهب عيار 22 194.22 درهم $52.88 اسعار الذهب عيار 21 185.39 درهم $50.48 اسعار الذهب عيار 18 158.91 درهم $43.26 سعر الذهب عيار 14 123.59 درهم $33.65 سعر الذهب عيار 12 105.94 درهم $28.84 اسعار أوقية الذهب 6,589 درهم $1,794 اسعار جنيه الذهب 1,483 درهم $403.80 اسعار كيلو الذهب 211,871 درهم $57,685

سعر الذهب في الإمارات الاحد الماضي 11-12-2022