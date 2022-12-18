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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18-12-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

شهد سعر الذهب في الإمارات تراجعا طفيفا اليوم الأحد 18-12-2022، مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية والتي تشمل أيضا سعر الدولار وأسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

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هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

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تراجع سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-12-2022

سعر الذهب اليوم 

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وعالميا، الجمعة الماضية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب، مقلصة خسائرها التي سجلتها طوال الأسبوع الماضي.

 

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب في الإمارات اليوم الاحد 211.87 درهم

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب اليوم عيار 22 وصل إلى 194.22 درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21  سجل 185.39 درهم

سعر الذهب عيار 18

أسعار الذهب في الإمارات عيار 18 نحو 158.91 درهم

سعر الذهب عيار 14

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 14 سجل 158.91 درهم

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب في الإمارات اليوم الاحد 105.94 درهم

سعر الجنيه الذهب اليوم  

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الاحد سجل 1,483 درهم

 

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24211.87 درهم$57.68
سعر الذهب عيار 22194.22 درهم$52.88
اسعار الذهب عيار 21185.39 درهم$50.48
اسعار الذهب عيار 18158.91 درهم$43.26
سعر الذهب عيار 14123.59 درهم$33.65
سعر الذهب عيار 12105.94 درهم$28.84
اسعار أوقية الذهب6,589 درهم$1,794
اسعار جنيه الذهب1,483 درهم$403.80
اسعار كيلو الذهب211,871 درهم$57,685

 

سعر الذهب في الإمارات الاحد الماضي 11-12-2022

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24212.46 درهم$57.84
سعر الذهب عيار 22194.76 درهم$53.02
سعر الذهب عيار 21185.91 درهم$50.61
اسعار الذهب عيار 18159.35 درهم$43.38
سعر الذهب عيار 14123.94 درهم$33.74
سعر الذهب عيار 12106.23 درهم$28.92
اسعار أوقية الذهب6,608 درهم$1,799
اسعار جنيه الذهب1,487 درهم$404.91
اسعار كيلو الذهب212,461 درهم$57,842

 

 

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