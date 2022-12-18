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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 طن دقيق أبيض بدون مستندات فى حملة بالقليوبية

ضبط دقيق
ضبط دقيق

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مخبزين يقومان بانتاج خبز سياحى وبيعه بسعر أعلى من السعر الذى تقرره الدولة.

 وتم ضبط كمية تصل إلى 20 طن دقيق ابيض معبأ فى عبوات بدون اى بيانات عليها او مستندات تدل على مصدر الدقيق وتم التحفظ على الدقيق وتحرر محضر لمالكى المخبزين وتولت النيابة  التحقيق .

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وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث يفيد وورود معلومات عن وجود مخبزين سياحىين يقومان بانتاج خبز وعدم الاعلان عن سعره للجمهور لبيعه بسعر اعلى من السعر الذى تقرره الدولة.


على الفور توجهت حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين وتم ضبط مالكى المخبزين وتبين انهما ينتجان خبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم العثور على قرابة 20 طن دقيق بهما معبأين داخل شكائر بدون مستندات  او اوراق تدل على مصدر الدقيق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة  التحقيق .

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