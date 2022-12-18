1192 فعالية فنية وثقافية للأوبرا في عام 2022

شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال عام 2022 زخما ثقافيا متنوعا في مختلف المجالات الإبداعية على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بالإضافة إلى المهرجانات التى نظمتها خارج الأسوار وعروضها بالأماكن المفتوحة، ونجحت فى جذب شرائح عمرية واجتماعية جديدة انضمت إلى قاعدة جمهورها الضخمة لتبرهن قدرتها على تصدر المشهد الإبداعي فى مصر والوطن العربى.

وعلى مدار 12 شهرا تم تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف الى السمو بالوجدان وإعادة تشكيل الوعى والتعريف بالتراث الإبداعى الانسانى المحلى والاجنبى الى جانب اتاحة الفرصة للشباب الواعدين للتعبير عن انفسهم.

فمنذ يناير حتى ديسمبر 2022 تم تقديم 1192 فعالية فنية وثقافية حضرها ما يزيد عن 900 الف مشاهد منها 177 على المسرح الكبير ، 172 على المسرح الصغير ، 54 على مسرح النافورة ، 136 على مسرح الجمهورية ، 148 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية) ، 61 علي المسرح المكشوف ، 68 بمسرح أوبرا دمنهور ، 82 بمعهد الموسيقى العربية ، 49 امسية وسهرة رمضانية ، 6 مهرجانات للموسيقى والغناء بالمحافظات بعضها تم استحداثه وضمت 28 عرضا متنوعا وهدفت الى تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون الجادة بمختلف ربوع مصر ، هذا الى جانب 15 ليلة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وفعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وضمت 36 عرضا ، وفعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية وشملت 6 عروض ، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الامسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الاوبرا فى تحقيق أهدافه التنويرية الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 88 نشاط احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر"، وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

وخلال العام استحدثت الاوبرا سلسلة حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية تضم مجموعة من أهم أعمال المؤلفين الموسيقين المصريين فى هذا المجال منهم عمر خيرت ، مودي الامام ، محمود طلعت ،خالد داغر ، تامر كروان ، خالد حماد ، عادل حقي ، عمرو اسماعيل ، هيثم الخميسي ، خالد نبيل ، مصطفي الحلواني ، هشام خرما ، امير هداية ، ساري هاني ، جورج قلته ، اشرف محروس ، شادي مؤنس ، محمد نزيه ، خالد الكمار ، اشرف الزفتاوي ، مصطفي صبحي ، شريف الوسيمي وغيرهم .

وقال رئيس دار الاوبرا إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من دول العالم تم استضافة عددا من الفرق الأجنبية الزائرة منها فرقة كايرو ستيبس ( مصر / ألمانيا ) ، فرقة اساطير التانجو ( الأرجنتين ) ، حفلين موسيقيين لكل من ثنائى اليادا والفنان كيان ( النمسا ) ، كورال شيكاغو للاطفال ( امريكا ) ، فرقتى الاوبرا والباليه بمسرح سان بطرسبرج - موسكو اون ايس ( روسيا ) ، حفل موسيقي ( إيطاليا ) ، أوركسترا بيت العود ( السودان ) ، السوبرانو أنستاسيا ( اليونان ) ، باليه جورجيا الملكي (جورجيا ) ، فلامنكو دي مدريد (أسبانيا) . الى جانب فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل ( الهند ) .

وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 64 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 44 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية ، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد احد مسارات القاء الضوء على الاعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ويهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى .

أما فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي قدمت 3 أوبرات هما (عايدة ، لابوهيم ، الامبرازاريو ) إلى جانب 36 حفل جالا تضمنت مقتطفات من اشهر الاوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية واغانى أفلام الرسوم المتحركة بالاضافة الى الاعمال الغنائية الغربية والنابوليتانية الشهيرة والمؤلفات الخاصة بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة .

وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ارمينيا كامل 7 عروض هي كارمن ، تانجو ، كسارة البندق ، بحيرة البجع ، سندريلا ، كليوباترا ، نافورة باخشي سراي الذى لم يعرض منذ 56 عام .

وقدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، 3 عروض هي (لحظة ، شهرزاد ، زفير ) .

كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث ٤عروض هي ( حتشبسوت ، شجر الدر ، سيرة عنترة ، الجيبتانا ) وشهدت جميع العروض إقبالا جماهيريا كبيراً.

وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني والقائد الاساسى المايسترو ناير ناجي 17 حفلا شملت مقتطفات من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية إلى جانب مصاحبة عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس .

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 100 حفلا دوريا منها 17 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 16 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 19 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 20 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 17 لفرقة الإنشاد الديني، 11 لكورال أطفال الأوبرا وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي وإعادة احياء التراث الموسيقى العربية حفاظا عليه من الاندثار من خلال تقديم الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق ، وأدوار ومنولوج وأغاني اساطين الطرب العربي ، بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية والقومية إلى جانب سلسلة حفلات بعنوان عمالقة الفن تم تخصيصها لأعمال كبار الموسيقيين ، بالاضافة الى الاحتفال بمئويات الرواد فى هذا المجال والمشاركة فى فعاليات الاحتفاء بعشرينات القرن العشرين واستمرار سلسلة كلثوميات ووهابيات .

كما أقيمت الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية على مدار 15 ليلة متصلة واحتضنت فعالياتها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتضمنت 36 حفلا احياها 99 فنان من 9 دول عربية هى مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، منهم 89 مطرب ومطربة هم حـسب ترتيب الحفلات وليد حيدر ( مصر ) ، أحمد عفت ( مصر ) ، أميرة أحمد ( مصر ) ، غادة آدم ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، حنان عصام ( مصر ) ، نهى حافظ ( مصر ) ، أحمد محسن ( مصر ) ، أنغام مصطفى ( مصر ) ، محمد شوقي ( مصر ) ، أحمد الوزيري ( مصر ) ، وعد البحري ( سوريا ) ، كنزي ( مصر ) ، مصطفى النجدي ( مصر ) ، رحاب عمر ( مصر ) ، مدحت صالح ( مصر ) ، شروق شريف ( مصر ) ، محمد متولي ( مصر ) ، هبه إسماعيل ( مصر ) ، مصطفى سعد ( مصر ) ، محمد الجبالي ( تونس ) ، خالد سليم ( مصر ) ، سارة سحاب ( مصر ) ، فواد زبادي ( المغرب ) ، مي فاروق ( مصر ) ، مروة حمدي ( مصر ) ، ياسر سعيد ( مصر ) ، محمد الخولي ( مصر ) ، ندى غالب ( مصر ) ، فرح الموجي ( مصر ) ، ريهام عبد الحكيم ( مصر ) ، هاني شاكر ( مصر ) ، عاطف عبد الحميد ( مصر ) ، أحمد صبري ( مصر ) ، سعد رمضان ( لبنان ) ، مروة ناجي ( مصر ) ، راغب علامة ( لبنان ) ، مي كمال ( مصر ) ، ايناس عز الدين ( مصر ) ، محمد الحلو ( مصر ) ، علي الحجار ( مصر ) ، آيات فاروق ( مصر ) ، رامي عياش ( لبنان ) ، عفاف راضى ( مصر ) ، محمد محسن ( مصر ) ، كارول سماحة ( لبنان ) ، ديانا حداد ( لبنان ) ، رضوى سعيد ( مصر ) ، مؤمن خليل ( مصر ) ، أمجد العطافي ( مصر ) ، نادية مصطفى ( مصر ) ، عاصي الحلاني ( لبنان ) ، ريم كمال ( مصر ) ، سعيد عثمان ( مصر ) ، أحمد عصام ( مصر ) ، سامح منير ( مصر ) ، حاتم زايد ( مصر ) ، محمد الجزار ( مصر ) ، إبراهيم فاروق ( مصر ) ، حسام صقر ( مصر ) ، أحمد إبراهيم ( مصر ) ، نيفين رجب ( مصر ) ، حسام حسنى ( مصر ) ، حسناء ( مصر ) ، إيمان عبد الغني ( مصر ) ، صابر الرباعي ( تونس ) ، أشرف وليد ( مصر ) ، حنان الخولي ( مصر ) ، أحمد سعيد ( مصر ) ، ياسر سليمان ( مصر ) ، أميرة سعيد ( مصر ) ، إسماعيل صادق ( مصر ) ، يحيى عبد الحليم ( مصر ) ، رحاب مطاوع ( مصر ) ، ملحم زين ( لبنان ) ، جنات ( المغرب ) ، صابرين النجيلي ( مصر ) ، همام إبراهيم ( العراق ) ، محمد الشرنوبي ( مصر ) ، محمد منير ( مصر ) ، مي حسن ( مصر ) ، أصالة ( سوريا ) ، طه حسين ( مصر) ، أحمد حسن ( مصر ) ، محمد عبد الحميد ( مصر ) ، سماح عباس ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، ريم حمدي ( مصر ) ، محمود عبد الحميد ( مصر ) ، الى جانب 10 سوليست هم عازف البيانو عمرو سليم ( مصر ) ، عازف الكمان محمد ظهير ( مصر ) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح ( الأردن ) ، عازف التشيللو عماد عاشور ( مصر ) ، عازف الكمان حسن شرارة ( مصر ) ، عازف البزق رامي ابراهيم ( سوريا ) ، عازف البيانو عمر خيرت (مصر) ، عازف العود ممدوح الجبالي (مصر) ، عازف البيانو حمادة النجار (مصر) ، عازف العود محمود عبد الفتاح (مصر) .

وعقدت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتي أقيمت على مدار 15 ليلة متصلة وضمت 36 حفل بمشاركة 22 فنان هم هشام عباس ، علي الحجار ، مدحت صالح ، مروة ناجى ،نسمة عبد العزيز، مصطفي حجاج ، احمد جمال ،مي كمال، ياسين التهامي، تانيا قسيس ، دينا الوديدي ، نوال الزغبي ،هاني شاكر ،نادية مصطفي،نسمه محجوب ، حنان ماضي ، لينا شاماميان ، مدحت ممدوح ، تانيا صالح، محمد محسن ، نوران ابو طالب ، عمر خيرت و15 فرقة هى اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم ، فرقة قلعة عمان الاردن ، فرقة لونا بودار لرقص الكاتاك ( الهند ) ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، فرقة الحضرة للانشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، فرقة الموسيقى العربية بالاوبرا ، فرقة الايقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، بغدادي بيج باند ، فرقة مواويل ، كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، اوركسترا النور والامل ، فريق بلاك تيما ، مجموعة الاوبرا لموسيقي الحجرة ، مجموعة التشيللو state of harmony .

وأقيم أكثر من 183 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

كما استمرت المشاركة فى تنفيذ استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير حيث نظمت الاوبرا 6 مهرجانات في محافظات مصر هى الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بقنا ، الدورة الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء بسوهاج ، الدورة الاولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالشرقية ، الدورة الاولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء بالسويس ، الدورة الأولي من مهرجان رشيد للموسيقي والغناء برشيد ، الدورة الأولي من مهرجان المنيا للموسيقي والغناء بالمنيا .

هذا الى جانب فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالاسكندرية والذى جاء ضمن النشاط الصيفى للاوبرا وضم عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، ليلة ام كلثوم وبليغ حمدى لنجوم الاوبرا للموسيقى العربية وليد حيدر ، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي ، إيناس عز الدين ، رحاب عمر .بقيادة المايسترو احمد عامر ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان )ديمه - تالة - محمد (وفريق مسار إجباري .

كذلك تم استئناف نقل عروض أوبرا المتروبوليتان الامريكية الى المسرح الصغير وتم نقل 6 عروض عالمية هى ريجوليتو ، لوتشيا دي لامرمور، أريادنا من نكسوس، دون كارلو ، توراندوت وهاملت .

وضمن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى نظمت الأوبرا خلال شهر رمضان المعظم 15 امسية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور شملت سهرات عربية واسلامية لـ 4 دول هى تونس ، الجزائر ، اندونيسيا وفلسطين بجانب مجموعة من العروض الغنائية والموسيقية لنجوم وفرق الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي هم مدحت صالح ، علي الحجار ، براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ، نسمة عبد العزيز ، الشيخ ياسين التهامي ، السورية لينا شاماميان ، محمود التهامي ، فرقة نور النبي للإنشاد الديني ، التونسية غالية بنعلي وفرقة ام كلثوم للموسيقى العربية .

وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لاكتشاف جيل جديد من الفنانين من خلال فصوله المتنوعة وهي ( غناء شرقي وغربي أوبرالي – فصل سوزوكي – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي والإيقاع) بالإضافة إلى فصول ذووى القدرات الخاصة وكذلك إقامة الحفلات على مختلف مسارح الأوبرا تشجيعا للدارسين .

كما استضافت دار الأوبرا خلال الموسم الفنى 2022 العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، الملتقى الدولي لذووى القدرات الخاصة (أولادنا) ، ملتقى الشارقة للسرد الـ ١٨ ، مهرجان القاهرة للفيلم القصير وغيرها .