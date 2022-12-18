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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دموع ورسائل حب.. أزواج وزوجات بالوسط الفني يسيرون على درب الوفاء

زوجة أحمد راتب
زوجة أحمد راتب

لفتت صورة زوجة الفنان الراحل أحمد راتب، الأنظار إليها بعد بكائها الشديد على الصورة الجرافيتى للفنان الراحل، والتى كانت تنظر إليها زوجته ، من خلال فيديو تم تداوله عبر التيك توك.

ولقى الفيديو استحسان الجمهور، والذين عبروا عن مدى وفاء هذه الزوجة لزوجها ، رغم رحيله ولم تكن هذه الزوجة النموذج الوحيد داخل الوسط الفنى ، حيث هناك كثير من النجوم الذين عبرو عن وفائهم لزواجهم أو زوجاتهم وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

زوجة أحمد راتب 

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تيك توك ” فيديو لـ رد فعل زوجة الفنان الراحل أحمد راتب على صورة جرافيتي له.

وظهرت فى الفيديو زوجة الفنان الراحل أحمد راتب، وهى تبكى بعدما رأت صورة الجرافيتي له، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، ودعوا له بالرحمة.

أحمد راتب 

يذكر أن أحمد راتب توفي في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا، حيث ولد في 23 يناير من عام 1949.

خالد زكى 

بينما ظهر الفنان خالد زكي، منهارا وذلك خلال جنازة زوجته التي اقيمت فى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وظهر خالد زكي وهو يبكي بكاءا حارا ؛ حيث لقى تعاطف كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد زكى 

فيما ظهر خالد زكي في صورتين جديدتين وهو يبكي بشدة ، بينما يحاول الإعلامي عمرو الليثي تهدئته .

وتوفيت صباح الأحد 18 سبتمبر الماضى، زوجة الفنان خالد زكي، بعد صراع مع المرض.

رشوان توفيق 

أما الفنان رشوان توفيق ، فيعد من الفنانين الذين تأثروا كثيرا برحيل زوجته، وهو ما اكدته فى عدد من اللقاءات التيلفزيوينة وقال عنها ، إن زوجته كافحت معه وبدأت معه من الصفر، حيث تزوجا في منزل عائلته ، وأشار إلى أنه كان يحب زوجته مؤكدا أنه لم يحدث بينهما أي شجار أو خلاف طوال فترة زواجهما، وقد أثر فيه الفراق بعد حياة زوجية امتدت لأكثر من 60 عاما، قائلا: «أنا بعيط كل يوم وبزور قبرها أسبوعيا. 

محمد صبحى 

كما يعد الفنان محمد صبحى، أحد أبرز نماذج الفنانين الأوفياء للزوجة حيث كان حريص على الوقوف بجوارها فى مرحلة مرضها والتى استمرت لعدة سنوات كما عجز محمد صبحى على نسيان زوجته حتى بعد فراقها خاصة انها كانت مساندة له وخاصة فى مرحلة عمله بالفن بالبدايات وكل خطواته وظلت بمثابة الداعم الأول له في حياته وفي بداية زواجهما تحملت ضيق حالهما، وأسعدته بانجابها ولد وبنت وهما مريم وكريم.

محمد صبحي رشوان توفيق خالد زكي زوجة أحمد راتب Arts Entertainment

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