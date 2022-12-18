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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأرجنتين وفرنسا تُشعل المدرجات قبل انطلاق نهائي المونديال | صور

جماهير الارجنتين
جماهير الارجنتين

أشعلت جماهير الأرجنتين وفرنسا، المدرجات قبل انطلاق نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بين الديوك وراقصي التانجو.

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي لمواجهة فرنسا، المقرر لها في الخامسة مساء، على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

جماهير الارجنتين

 

جماهير الارجنتين

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينز

خط الدفاع : مولينا - أوتاميندي - كريستيان روميرو - أكوينا .

خط الوسط :رودريجو دي باول - أليكس أليستر - إنزو فيرنانديز .

خط الهجوم :دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل فرنسا:

جماهير فرنسا
جماهير فرنسا

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع :  ثيو هيرنانديز - رفاييل فاران - جول كوندي - أوباميانكو.

خط الوسط : تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كليان مبابي - عثمان ديمبلي - جيرو.

الأرجنتين فرنسا كأس العالم 2022 الديوك راقصي التانجو

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