عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخص بيروح لها البيت ويشربوا سجاير.. ننشر نص شهادة والدة صيدلي حلوان بالمحكمة

صدى البلد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الي شهادة اقوال والدة ولاء زايد صيدلي حلوان في قضية احتجاز وتعذيب نجلها داخل شقته.

شاهد في قضية تعذيب صيدلي حلوان: المجني عليه طلق زوجته هاتفيا

شوية مشاكل عائلية.. مفاجأة في أقوال حارس عقار "صيدلي حلوان"| تفاصيل

وقالت والدة المجني عليه أمام هيئة المحكمة،: “مرة كنت في بيت ابني والباب خبط ويونس حفيدي فتح،وفي تلك اللحظة أخبرني أنه في شخص بيجي لماما في الشقة وبيشرب معاها سجاير"، مؤكدة أنها لم تبدي أي ردة فعل بعد حديث حفيدها.

واضافت ، أن حياة نجلها كانت مستقلة عنها وأغلب حياته أمضاها في السعودية ولا تعلم ما إن كان المتهمين قد روعوه أو اعتدوا عليه من قبل.

صيدلي حلوان 

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكاب جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وسارت التحقيقات علي نحو أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية (صيدلانية) بادعاء اهليته انهم  هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وقد شملت الاتهامات احتجاز المتهمين للمجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وقد تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي انتهت تحرياته الي حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

صيدلي حلوان جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة حارس عقار التجمع الخامس محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شاهد في قضية تعذيب صيدلي حلوان: المجني عليه طلق زوجته هاتفيا

شوية مشاكل عائلية.. مفاجأة في أقوال حارس عقار "صيدلي حلوان"| تفاصيل

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

تعذيب حتى الموت.. وصول أسرة صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

تأجيل محاكمة متهم بقتل صديقه بدار السلام

قرار عاجل من المحكمة بشأن طليق البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

إعلان المتهم.. حبس طليق البلوجر هدير عاطف 4 أيام على ذمة التحقيق

ترشيحاتنا

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم الرقابة على حصيلة صادرات الذهب

هل يجوز قراءة الملك بعد المغرب؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

نهائي المونديال.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف من ركلة جزاء أمام فرنسا

علاوة سنوية وزيادة مرتبات .. ماذا ينتظر عمال مصر في 2023 ؟ ..تفاصيل

مدير أعمال ويجز: فقرته 3 دقائق ونصف بين شوطي نهائي كأس العالم

15 دقيقة .. ضغط أرجنتيني واختفاء مبابي في نهائي كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات من الصقيع بـ إيطاليا.. مصطفى خرج لتجهيز شقته فعاد في كفن| القصة الكاملة

ببشرة سمراء .. شاهد ملكة جمال فرنسا 2023

يمكنها أكل تفاحة كاملة.. امرأة تمتلك أكبر فك في العالم |فيديو

فستان أنيق ومميز.. نوليا مصطفي في ديرجيست 2022

فيديو

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ