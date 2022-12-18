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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي كتب التاريخ.. مهيب عبد الهادي بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

ميسي
ميسي

هنأ الاعلامي مهيب عبد الهادي المنتخب الارجنتيني بمناسبة فوزه بكأس العالم لكرة القدم وذلك بعد الفوز علي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، في المباراة الختامية التي أقيمت في قطر.

وكتب مهيب عبر حسابه علي فيسبوك "الاعب الاغلي يحقق اللقب الاعظم .... ميسي كتب التاريخ".

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل".


وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.

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IMG_٢٠٢٢١٢١٨_٢٠١٥٠٩
كأس العالم منتخب فرنسا منتخب الارجنتين بطولة كأس العالم كتب التاريخ بطولة كأس العالم 2022

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