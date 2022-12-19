أخبار التوك شو| انهيار تاريخي لأسعار الذهب وزاهي حواس يعلن موعد افتتاح المتحف الكبير

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

ماذا يعني الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي؟.. تفاصيل

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقريرها، توضيحا كاملا حول معنى وأهمية الاتفاق الجديد بين مصر و صندوق النقد الدولي.

وأبرز التقرير أن الاتفاق يعني تأكيد الثقة في أسس الاقتصاد المصري، وملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

حزمة التمويل الجديد



وتابع التقرير، أنه بالإضافة إلى ذلك، فهو تعبير عن المشاركة الدولية لمصر، من خلال حزمة التمويل الجديد، لتدعيم الاستقرار النقدي، وزيادة النمو، وإتاحة فرص العمل، في قطاعات الإنتاج المختلفة.

وأكمل التقرير، أن هذا الاتفاق يشجع حصول مصر على تمويل إضافي، بقيمة 14 مليار دولار، من شركائها الإقليميين والدوليين.

صلاح عبدالله: لم أشاهد في حياتي نهائي كأس العالم بهذه القوة الإثارة

قال الفنان القدير صلاح عبدالله، إن نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي لا مثيل له، ولم ير نهائي بهذه القوة والإثارة الكبيرة في حياته، رغم أن الأرجنتين كانت متسيدة المباراة في الشوط الأول وجزء كبير من الشوط الثاني، لكن في قبل نهاية الشوط الثاني شهدت المباراة صحوة فرنسية بقيادة العبقري "مبابي".

وزير الرياضة: "كابيتانو مصر" مشروع قومي لانتقاء المواهب في كرة القدم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه من ضمن التوجيهات الكبرى هو اختيار كل المؤسسات لانتقاء الموهبة سواء في الرياضة أو العلم أو الشباب بصفة عامة، ومشروع "كابيتانو مصر" واحد من المشروعات الكبيرة من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مصطفى كامل عن أزمة ويجز: عيب عليا أقول كلام يسيء ليه أو للنقابة

قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن مطرب الراب "ويجز" لم يحضر إلى النقابة، وحتى الآن لم يوقع على القرارات الخاصة لمطربي الراب، أو شعبة الأداء الصوتي.

وأضاف "مصطفى كامل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، :" ويجز لم يحضر للنقابة، ولا أستطيع أن أصرح بأي شيء فيما يخص حقيقة توقيع أي قرار ضده" متابعا:" عيب عليا أقول كلام يسيء لشكل النقابة أو لـ ويجز".

زاهي حواس عن موعد افتتاح المتحف الكبير: 99% من التجهيزات تمت

علق الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على ما يثار بشأن حج ابيدوس، مضيفا:"ليس هناك اى معنى لإعادة إحياء حج ابيدوس".

وأكد حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه لا يمكن إعادة إحياء حج ابيدوس، معقبا:" أبيدوس كانت كعبة الموتى عند المصريين القدماء".

التجهيزات

وعن موعد افتتاح المتحف الكبير قال حواس:" 99% من التجهيزات داخل المتحف تمت ويتبقى فقط المنطقة بين المتحف الكبير والهرم الكبير، ودى هتبقى منقطة عالمية وتحتاج وقتا بسيطا وإحنا مش مستعجلين".

وأضاف حواس: لابد أن الرئيس السيسى يعلن عن أن سيتم افتتاح المتحف الكبير للعالم.

كارثية وتؤدى إلى الوفاة.. تحذير خطير من حقنة هتلر.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن حقنة هتلر أو حقنة البرد الشديد ليس لها أى دور فى علاج البرد نهائيا ولكن لها ضرر كبير على من يتناولها وتعطى بدون اى إختبار وتعد حقنة كارثية لم يتناولها وتنشط العدوة المناعية وتعدم المناعة وتضعفها وهى عبارة عن حقنة مسكن للالام فقط .

حق الرد.. أول ظهور لـ نورا المتهمة من طليقها بالاستيلاء على ممتلكاته

رصدت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، مساء اليوم الأحد، لمشكلة اتهام زوج لزوجته بالاستيلاء على ممتلكاته.

التموين: انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

زف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، بشرى سارة بشأن أسعار الذهب، لافتا إلى أن هناك تراجع في سعر جرام في مصر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد.

وقال إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية بالإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 وصل لـ 1800 جنيه للجرام، لافتا إلى أن معدن الذهب يعد مخزن قيمة أساسي يذهب له الجميع.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 بلغ 2000 جنيها للجرام، متابعا أن من المعروف في الأوقات العصبية في العالم، الناس تدخر للحفاظ على الفائض الخاص بها في لعقارات أو المعادن النفيثة، مثل الذهب أو الفضة.

رئيس الوزراء الأسبق: زيادة الديون عبء على الأجيال القادمة

علق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق على قرض صندوق النقد وما هى خطة الإصلاح الاقتصادية التي ستنفذها الحكومة.

وأكد الببلاوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن علاج الاقتصاد العالمى، هو المصارحة وفترة سلام ووقف الحروب.

الدولة المصرية

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أن الدولة المصرية تقف موقف السلام الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن موافقة الصندوق على قرض جديد لمصر يعنى تأكده من أن الدولة ستلتزم بالإصلاحات الإقتصادية.

وتابع الببلاوى، أنه لا شك أن زيادة الديون الخارجية تمثل عبء على الجيل الحالي والأجيال القادمة وعلى الدول أن تكون فى الحدود الآمنة بالنسبة للديون.



المصرية فرح الديباني: الرئاسة الفرنسية اختارتني للغناء فى حفل ختام كأس العالم

كشفت فرح الديباني مغنية الأوبرا المصرية، كواليس غنائها النشيد الوطنى لفرنسا في حفل كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وأكدت فرح الديبانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر قناة “الاولى”، أن الرئاسة الفرنسية هى من أبلغتها بغناء النشيد الوطنى لفرنسا فى حفل كأس العالم.

الرئاسة الفرنسية

وأوضحت فرح الديبانى: أن الرئاسة الفرنسية أبلغتها أول امس، ثم أكدت الفيفا أمس، مشيرة إلى أنه لم يسبق وان تم غناء النشيد الوطنى لأى منتخب قبل المباراة.

وعن وصولها للعالمية قالت الديبانى: بشتغل كتير وبتعب كتير الموضوع مش سهل".