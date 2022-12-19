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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنشر الثقافة الرقمية.. رابط تطبيق المترجم الآلي لجميع اللغات أمام طلبة سيناء

درع الإبداع المجتمعي
درع الإبداع المجتمعي لوكيل آداب العريش

أكد  الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، انه حريص علي تقديم خدماته للمجتمع السيناوي وذلك عن طريق  المساهمة في نشر الثقافة الرقمية على أرض سيناء .. حيث أهدى المجتمع السيناوى نسخة من رابط تطبيق المترجم الآلي لجميع اللغات تقديرا لهذا المجتمع الذي منحه درع الإبداع المجتمعى في الاحتفالية التي تمت منذ أيام فى ديوان يحيى الغول بمدينة العريش.،لتكون في متناول طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في شمال سيناء. 

 

موضحا أن هذا التطبيق  يقوم بالترجمة من وإلى جميع اللغات عبر الإملاء الصوتي أو كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح .. كما يقوم بترجمة ملفات كاملة بصيغة PDF .. إضافة إلى الترجمة الفورية للحوارات بين الأشخاص   وأوضح أنه يمكن كذلك  ترجمة النصوص الموجودة على الصور عبر الكاميرا باستخدام تقنية OCR..ويعد خدمة مباشرة لابناء سيناء من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية.

التواصل الاجتماعي 

وقال سلامة إنه يسعى إلى نشر الثقافة الرقمية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وذلك بنشر روابط تطبيقات متاحة للتحميل مجانا لفترة محدودة على متجر جوجل بلاى .

ويمتلك الدكتور حاتم سلامة  قدرات تكنولوجية عالية تتمثل في المشاركة في تطوير وتعريب تطبيقات الأندرويد على متجر جوجل بلاى .. كما أن لسلامة العديد من الندوات والمقالات المنشورة بالصحف واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية حول التحول الرقمي الذي أصبح لغة العصر .

و سبق لسلامة أن أطلق الحملة التوعوية : " في حب_مصر " للتوعية بكافة القضايا الجارية والمبادرات الرئاسية والإنجازات التي تحققها القيادة السياسية بهدف حماية النشء من الأفكار المغلوطة والشائعات .

ومما يذكر أيضا أن الدكتور حاتم سلامة من ذوي الهمم  اصحاب البصيرة.
 

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بروفات تحضيرية للموسم المسرحى الجديد بثقافة شمال سيناء

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سيناء الثقافة الرقمية طلبة اللغات

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