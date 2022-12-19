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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروسات عمرها ملايين السنين.. مخاوف من تفشي جائحة خطيرة

صدى البلد

أثار مجموعة من العلماء الذين حاولوا إعادة إيقاظ فيروسات قديمة مخاوف من حدوث جائحة جديدة تغرق العالم في الظلام مرة أخرى.

يقوم بوفينز في مركز أبحاث Vector في نوفوسيبيرسك في سيبيريا بروسيا بتحليل بقايا الماموث ووحيد القرن الصوفي وحيوانات أخرى من العصر الجليدي.

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إنهم يحاولون تحديد وإحياء فيروسات ما قبل التاريخ ، والمعروفة باسم فيروسات الحفريات القديمة ، التي ظلت نائمة لما يقرب من نصف مليون سنة، ويهدف الفريق إلى استخراج ودراسة العدوى التي تسببت في وفاتهم.

لكن الخبراء يقولون إنه خطير للغاية لأن الفيروسات التي قتلت الماموث وحيوانات ما قبل التاريخ الأخرى ستكون قادرة أيضًا على إصابة البشر.

قال البروفيسور جان ميشيل كلافيري ، من المركز الوطني للبحوث العلمية في جامعة إيكس مرسيليا: 'إن بحث المتجهات محفوف بالمخاطر للغاية.

لم تصادف أنظمتنا المناعية هذا النوع من الفيروسات من قبل. قد يكون عمر بعضهم 200000 أو حتى 400000 سنة.


في عام 2019 ، وقع انفجار غازي في المختبر ، المسمى مركز أبحاث Vector State Research of Virology ، حيث يتم تخزين الأمراض الخطيرة للغاية بما في ذلك الطاعون الدبلي والجمرة الخبيثة والإيبولا.

أدى خطأ فادح آخر في المختبر في عام 2004 إلى وفاة عاملة بعد أن وخزت نفسها عن طريق الخطأ بإبرة تحتوي على فيروس الإيبولا.

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يُعرف المختبر أيضًا بكونه أحد مكانين في العالم يتم فيه تخزين فيروس الجدري القاتل، وحذر فيليبا لينتزوس ، خبير الأمن الحيوي في كينجز كوليدج لندن ، من إمكانية اختراق حتى أكثر المختبرات أمانًا.

قالت: "كثير منا ممن يحللون ويتابعون ما يفعلونه ليسوا مقتنعين بأن الفوائد المحتملة ، والتي هي في المستقبل البعيد ، تفوق بالضرورة المخاطر الحقيقية الموجودة في الوقت الحاضر".

وأضافت:"حتى مع الممارسات الآمنة بشكل عام ، لا يزال من الممكن وقوع الحوادث"، تم اكتشاف الحيوانات التي تمت دراستها في Vector في منطقة ياقوتيا ، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -55 درجة مئوية.

إنه نفس الموقع الذي اكتشف فيه العلماء الفرنسيون مؤخرًا أكثر من عشرة فيروسات من عصور ما قبل التاريخ.

يُطلق على أحد هذه الفيروسات اسم Pandoravirus yedoma ، والذي نشأ في أجسام الماموث المحفوظة في التربة الصقيعية ووحيد القرن الصوفي وخيول ما قبل التاريخ.
هذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها العلماء فيروسات قديمة داخل النظام البيئي الفاتر، في عام 2014 ، وجد نفس الباحثين فيروسًا عمره 30 ألف عام محاصر في التربة الصقيعية ووجدوا أنه بعد كل هذا الوقت ، كان لا يزال قادرًا على إصابة الكائنات الحية.

 

الاكتشاف يثير تهديدًا حقيقيًا ومثيرًا للقلق للإنسان لأنه مع ذوبان الجليد الدائم وذوبان الجليد ، يطلق الجليد المواد الكيميائية والميكروبات التي كانت عالقة هناك.

في عام 2016 ، توفي طفل وتم نقل العشرات إلى المستشفى بعد تفشي مرض الجمرة الخبيثة في سيبيريا، ويعتقد المسؤولون أن العدوى كانت بسبب موجة الحر التي أذابت الجليد السرمدي واكتشفت جثة حيوان الرنة التي أصيبت بالجمرة الخبيثة منذ عقود، ونفق ما يقرب من 2300 من أيائل الرنة في تفشي المرض.

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