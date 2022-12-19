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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعادت أسعار النفط قوتها اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا، وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً أو 0.9% إلى 79.76 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.89 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتاً أو 0.8%.

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ارتفاع أسعار النفط عالميا مع تعافي الطلب

ويوم الجمعة، أفاد منفذ أخبار الأعمال الصيني كايشين بأن الصين تخطط لزيادة الرحلات الجوية بهدف استعادة متوسط حجم رحلات الركاب اليومية في البلاد إلى 70% من مستويات 2019 بحلول 6 من يناير.

واستمرت صادرات الصين من الديزل والبنزين في الارتفاع في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث اندفعت المصافي لاستخدام حصصها التصديرية لعام 2022 وبيع المخزون المتزايد.

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3%الأسبوع الماضي حيث ظل خط أنابيب من كندا إلى الولايات المتحدة مغلقاً مع تركيز شركة تي سي للطاقة المشغلة للخط على إزالة تسرب نفطي.

زيادة الطلب

وتوقعت منظمة أوبك زيادة الطلب على النفط خلال 2023 بنحو 2.25 مليون برميل يوميًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردة للخام في العالم.

وتلقت السوق النفطية دفعة إيجابية مستمرة منذ نحو أسبوعين حتى الآن بسبب تزامن عدد من العوامل الداعمة لأسعار النفط، وفي مقدمتها تخفيف قيود الجائحة في الصين، كورونا، إلى جانب إطلاق مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر المفروض على روسيا، إضافة إلى تسجيل تحالف أوبك +، مستوى أقل من هدفه الإنتاجي بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

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وعلى الرغم من ذلك تستمر حالة الحذر لدى المتداولين في شراء النفط الخام بسبب المخاوف المتنامية للغاية من الركود الذي يلوح في الأفق، خاصة في الولايات المتحدة، وكندا في العام المقبل، وقد يكون هذا الركود طويل الأمد، وفقًا لقناة "الاقتصادية" السعودية.

ونقلت "الاقتصادية" عن محللين قولهم إن السوق النفطية حاليا تحت وطأة انخفاض الإنفاق، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وذلك على الرغم من أن أوبك أبقت توقعات الطلب العالمي على النفط دون تغيير في أحدث تقاريرها الشهرية..

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