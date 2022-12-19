بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد “مريم كمال” تغطية خاصة عن أحدث التفاصيل الخاصة بقضية مقتل سيدة أربعينية في بورسعيد على يد ابنتها وجارها.

ويرصد الفيديو التالي تفاصيل جديدة وردت عن الحادث :

شاهد الفيديو

جاءت في المواجهة أن المتهم الرئيسى في الحدث والبالغ من العمر 14 عاما مواليد 2008 جار المجنى العليها مشرفة عمال بورسعيد، أقر باتفاقه على الزواج من نجلة المجنى عليها شريكته المتهمة بالزواج عقب انقضاء مدة العقوبة من الجناية التى اقترفها، لافتا إلى أن المتهمة نجلة المجنى عليها تحبه ولا تكن أى مشاعر لخطيبها وأنه واقعها أكثر من مرة وعاشرها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها.

مريم كمال مذيعة صدى البلد

وجاء رد المتهمة نجلة المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد ذات الـ 20 عام بأنها لن تتزوجه ولم تفكر فى الزورج منه رغم ما حدث بينهما من علاقة لأنه ليس من مستواها وكأن الأمر بيدها لاختيار شريك حياتها من عدمه وكأنها تعلم ما سيقع عليها من عقوبة تصل للحكم بالمؤبد لتخرج من السجن وهى فى عمر يناهز عمر أمها التي أذهقت بيدها وبشراكة المتهم الاول روحها تبدأ بعدها حياتها فى الاربعينات من عمرها .