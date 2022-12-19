عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تشهد فعاليات حفل ختام أنشطة مدارس التعليم الخاص

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة

 شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، افتتاح معرض وفعاليات حفل ختام أنشطة مدارس التعليم الخاص بإدارة شمال التعليمية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي التي تستضيفها مدرسة السيف الحديثة الخاصة بحضور قيادات التعليم وأصحاب وممثلي المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية بالمحافظة لما له يقدمه من مساندة ودعم دائم للعملية التعليمية مشيرة إلى جودة المنتج والخدمات التعليمية المقدمة من خلال مدارس التعليم الخاص بمحافظة بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذه الفعالية قد شارك فيها 5 مدارس خاصة من إدارة شمال التعليمية وهي مدرسة السيف الحديثة الخاصة والصفوة الخاصة والعدوي الخاصة والعصفوري للمتفوقين الخاصة والإنجيلية الخاصة مشيدة بجهود إدارة التعليم الخاص وأقسامها بالإدارات التعليمية في إنجاح هذه الفاعلية.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وتفقدت وكيل الوزارة والحضور أروقة المعرض الذي قدم من خلاله طلاب المدارس الخاصة منتجاتهم من المشغولات الخشبية والمعدنية والمجسمات واللوحات الفنية والأغذية ومنتجات الأقمشة والمنسوجات التي لاقت قبول واستحسان جميع الحضور موجهة الشكر لإدارة مدرسة السيف الحديثة الخاصة لاستضافة هذه الفاعلية.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

تأجيل قضية قاتل عمته في بورسعيد لـ 16 يناير المقبل

رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد يستقبل ثالث سفن الصب السائل

وبدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم توالت فقراته الفنية والاستعراضية بالمشاركة بين المدارس الخاصة التابعة لإدارة شمال التعليمية ومنها فقرات للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية.

وفي الختام قامت وكيل الوزارة بتكريم أصحاب ومديري المدارس الخاصة تقديرا لجهودهم لإنجاح هذه الفعالية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية
بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد طلاب المدارس وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة بورسعيد وزارة التربية والتعليم العام الدراسي أولياء الأمور تعليم بورسعيد المدارس الخاصة فصل منظومة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

ترشيحاتنا

9 دول أوروبية ترفض تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

الملك صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022 باكتساح

قطر تهدد الاتحاد الأوروبي بعد قرارات برلمانه: تؤثر سلباً على إمدادات الغاز

تنحي أم بقاء في منصبه.. مستخدمو تويتر يحددون مصير إيلون ماسك.. تفاصيل

تذكر أمه وأبيه .. رسالة مؤثرة من الفنان هشام الشربيني قبل وفاته

تحذيرات خطيرة.. تناول الحليب ومشتاقته مع هذا الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية من الأربعاء.. تحذيرات مشددة لمواجهة الطقس البارد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أجمل إطلالات زوجة ميسي بعد تصدرها التريند

الصور الأولى لـ ريهام عبد العفور ومحمد ممدوح من مسلسل رشيد.. شاهد

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهور صادم.. صور

فيديو

بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

أخطاء في استمارات الشهادة الإعدادية 2023.. إجراء عاجل من التعليم

مخاوف من عودة فيروسات قديمة مدمرة بسبب ذوبان الثلوج | فيديوجراف

شتاء شديد البرودة.. الارصاد تكشف عن حالة طقس الأسبوع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ