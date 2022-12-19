وكيل تعليم بورسعيد تشهد فعاليات حفل ختام أنشطة مدارس التعليم الخاص

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، افتتاح معرض وفعاليات حفل ختام أنشطة مدارس التعليم الخاص بإدارة شمال التعليمية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي التي تستضيفها مدرسة السيف الحديثة الخاصة بحضور قيادات التعليم وأصحاب وممثلي المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية بالمحافظة لما له يقدمه من مساندة ودعم دائم للعملية التعليمية مشيرة إلى جودة المنتج والخدمات التعليمية المقدمة من خلال مدارس التعليم الخاص بمحافظة بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذه الفعالية قد شارك فيها 5 مدارس خاصة من إدارة شمال التعليمية وهي مدرسة السيف الحديثة الخاصة والصفوة الخاصة والعدوي الخاصة والعصفوري للمتفوقين الخاصة والإنجيلية الخاصة مشيدة بجهود إدارة التعليم الخاص وأقسامها بالإدارات التعليمية في إنجاح هذه الفاعلية.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وتفقدت وكيل الوزارة والحضور أروقة المعرض الذي قدم من خلاله طلاب المدارس الخاصة منتجاتهم من المشغولات الخشبية والمعدنية والمجسمات واللوحات الفنية والأغذية ومنتجات الأقمشة والمنسوجات التي لاقت قبول واستحسان جميع الحضور موجهة الشكر لإدارة مدرسة السيف الحديثة الخاصة لاستضافة هذه الفاعلية.

وكيل تعليم بورسعيد .. التعليم الخاص هو شريك أصيل في المنظومة التعليمية

وبدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم توالت فقراته الفنية والاستعراضية بالمشاركة بين المدارس الخاصة التابعة لإدارة شمال التعليمية ومنها فقرات للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية.

وفي الختام قامت وكيل الوزارة بتكريم أصحاب ومديري المدارس الخاصة تقديرا لجهودهم لإنجاح هذه الفعالية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.