نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير بمستشفى التضامن

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، ضمن التطور غير المسبوق في المنظومة الصحية منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

لمتابعة آخر الأعمال بمستشفي التضامن نائب محافظ بورسعيد يتفقد

رافق نائب محافظ بورسعيد خلال الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، واستشاري المشروع، والشركة الهندسية القائمة على أعمال التطوير، وجهات المرافق المختصة بالعمل.

لمتابعة آخر الأعمال بمستشفي التضامن نائب محافظ بورسعيد يتفقد

وأطلع نائب محافظ بورسعيد على نسب ومعدلات العمل حتى الٱن، مشددا على الإسراع في الاعمال وتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بناءا على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.