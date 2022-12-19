بسبب التفاوض مع روسيا.. صبر أوروبا تجاه زيلينسكي يكاد ينفد

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي لا يريد التفاوض مع روسيا، بدأ في اختبار صبر القادة الأوروبيين.

وأوضحت الصحيفة أن "زيلينسكي بدأ يختبر صبر الزعماء الأوروبيين الذي يكاد ينفد"، مشيرة إلى أن زيلينسكي قال في وقت سابق إنه لن يتفاوض مع الجانب الروسي.

وأشارت “بوليتيكو”، إلي أنه على عكس أوروبا، فإن الولايات المتحدة، التي "يفصلها المحيط" عن الأعمال العدائية في أوكرانيا، لديها المزيد من الصبر، مع ملاحظة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح مرارًا وتكرارًا أنه لن يمارس ضغوطًا على زيلينسكي من حيث الشروط للتفاوض مع روسيا.

ومع ذلك، وفقًا لمستشاري البيت الأبيض الذين لم يكشف عن أسمائهم، من أجل الحفاظ على المسار المختار، سيحتاج بايدن إلى "الضغط على القادة الأوروبيين".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة “LCI” الفرنسية، إنه تلقي مكالمات هاتفية من عدد من الدول لإجراء مفاوضات مع روسيا، لكنه لم ير الهدف في ذلك.