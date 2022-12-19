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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. مولدوفا تكشف استعداد روسيا لمهاجمة أراضيها

روسيا ومولدوفا
روسيا ومولدوفا

قال رئيس دائرة الاستخبارات والأمن في مولدوفا، ألكسندر موستياتسي، إن روسيا تخطط لمهاجمة بلاده مطلع العام الجديد.

وقال موستياتسي لقناة "تي في أر مولدوفا": "المسألة ليست في ما إذا كانت روسيا ستشن هجوما جديدا على أراضي مولدوفا، بل في موعد هذا الغزو، بداية العام في يناير أو فبراير، أو بعد ذلك، في مارس أو أبريل. ولكن، استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدينا، روسيا تعتزم الذهاب إلى أبعد من ذلك".

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات الروسية سيكون ضم إقليم ترانسنيستريا.

ووصف موستياتا خطر الهجوم بأنه مرتفع، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيقتصر فقط على أراضي ترانسنيستريا.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "تي في أر مولدوفا" بأن مجلس الأمن في مولدوفا يفترض أن الغرض من الإجراءات الروسية قد يكون الوصول إلى مخزن الذخيرة الذي تحرسه قوات السلام الروسية في بلدة كولباسنا بإقليم ترانسنيستريا، ويحتوي على ثلاثة ملايين طن من الذخائر السوفيتية.

وفي عام 2019، خلال زيارة إلى مولدوفا، أطلق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مبادرة لسحب الذخيرة من المستودع أو التخلص منها ولكن لم يبدأ الطرفان بعد بوضع خطة مشتركة لذلك.

روسيا مولدوفا ترانسنيستريا موستياتسي

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