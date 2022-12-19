عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مطالبات بالأفراج عنها.. من هي الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتقلتها شرطة الاخلاق

ترانه عليدوستي
ترانه عليدوستي

أعلنت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإيرانية اعتقلت الممثلة الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه عليدوستي السبت على خلفية حركة الاحتجاج التي دخلت شهرها الرابع.

txt

قضى على زميله بالسجن.. أخطر مجرم بريطاني يقضي الكريسماس داخل قفص تحت الأرض

txt

الأسرة مصدومة.. كلب يسافر من بريطانيا إلى دولة عربية عن طريق الخطأ

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية للأنباء إن الممثلة الشهيرة والناشطة في مجال حقوق الإنسان "ترانه عليدوستي اعتقلت  بسبب أفعالها الأخيرة عند نشر معلومات ومضمون كاذبين والتحريض على الفوضى". 

من هي الممثلة الايرانية ترانه عليدوستي؟ 



- تبلغ الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه عليدوستي عامها ال 38 وتشتهر بنشاطها الملحوظ في مجال حقوق الانسان. 
واشهر أدوار الممثلة الإيرانية كانت في فيلم أصغر فرهادي "البائع"، الذي نال أوسكار أفضل فيلم باللغة الأجنبية عام 2017.

- وكانت قد أعلنت عدة مرات دعمها على انستجرام للتظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وواصلت عليدوستي البالغة من العمر 38 عاما عدة مرات عن دعمها للاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ عدة أشهر.

وهي من أبرز شخصيات السينما الإيرانية منذ سن المراهقة، ومثلت في فيلم سعيد روستاي "ليلى وأخوتها" الذي عرض هذه السنة في مهرجان كان.

ونشرت عليدوستي، المعروفة بأنها ناشطة النسوية، صورة لها في مطلع نوفمبر، على إنستجرام بدون الحجاب الإسلامي وتحمل شعار "المرأة، الحياة، الحرية" لإظهار دعمها للحركة.

 وبعد إعدام المتظاهر الإيراني محسن شكاري، قالت في تدوينة أخرى: "صمتك يعني دعم الاستبداد والطغاة"، مضيفة أن "كل منظمة دولية تراقب إراقة الدماء هذه ولا تتحرك، هي وصمة عار على الإنسانية".

ردود الأفعال عن اعتقال الممثلة الإيرانية

 

وكتب مدير مهرجان تورونتو السينمائي، كاميرون بايلي: "ترانه عليدوستي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. آمل أن يفرج عنها قريباً، لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية".

ورأى مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره في نيويورك، أن "النساء يوقفن ويسجن في إيران لرفضهن وضع الحجاب الإلزامي، بينهن ممثلات شهيرات، مثل ترانه عليدوستي".

وكتبت زميلتها الإيرانية غولشيفته فراهاني التي بدأت مسيرتها في إيران قبل أن تغادرها عبر إنستجرام "ممثلة إيران الشجاعة اعتقلت".

وأضافت تحت صورة لها مع عليدوستي أرفقتها بوسم #حرروا ترانه عليدوستي، "التقطت هذه الصورة في تموز/يوليو 2008 قبيل مغادرتي إيران نهائيا".

وكتب كامرون بايلي مدير مهرجان تورنتو للفيلم في كندا "ترانة عليدوستي هي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. أمل أن يفرج عنها قريبا لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية".

ترانه عليدوستي حقوق المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

موضوعات متعلقة

الأسرة مصدومة.. كلب يسافر من بريطانيا إلى دولة عربية عن طريق الخطأ

قضى على زميله بالسجن.. أخطر مجرم بريطاني يقضي الكريسماس داخل قفص تحت الأرض

انفجار حوض سمك عملاق داخل فندق ضخم ببرلين يتسبب في كارثة

الأول من نوعه..إطلاق قمر صناعي للبحث عن أسباب التغيرات المناخية على الأرض

شاهد.. مصر تستقبل أكبر معرض كتاب عائم عالميًا في هذا الموعد |تفاصيل

مونديال المفاجآت.. كم يتقاضى حكام مباريات كأس العالم في قطر؟.. فيديو

مولودة بعيب خلقي.. مجدي يعقوب يستجيب لإجراء عملية في القلب لفتاة مجانا

رغم الصقيع.. فرنسا تشهد أسوأ مناخ منذ عقود

ترشيحاتنا

راعوا علاقات الصداقة.. إيران تسلم مذكرة احتجاج إلى الصين

ساعدونا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إستونيا

الاتحاد السكندري يعمق جراح سموحة بثنائية في الدوري

أسعار الدواجن.. هل تنخفض بعد الإفراج عن أعلاف بإجمالي 632 مليون دولار؟

المفوضية الأوروبية تعلن خبرا مفرحا لمرضى سرطان الدم |تفاصيل

بعد مطالبات بالأفراج عنها.. من هي الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتقلتها شرطة الاخلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

رقم خيالي ومطرزة بالذهب.. تعرف على سعر عباءة ميسي في المونديال

مش هتصدق شكلها.. إطلالة ياسمين صبري تكشف خسارة وزنها

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

فيديو

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

صورني عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال "فيديو جراف"

بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ