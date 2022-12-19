بعد مطالبات بالأفراج عنها.. من هي الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتقلتها شرطة الاخلاق

أعلنت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإيرانية اعتقلت الممثلة الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه عليدوستي السبت على خلفية حركة الاحتجاج التي دخلت شهرها الرابع.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية للأنباء إن الممثلة الشهيرة والناشطة في مجال حقوق الإنسان "ترانه عليدوستي اعتقلت بسبب أفعالها الأخيرة عند نشر معلومات ومضمون كاذبين والتحريض على الفوضى".

من هي الممثلة الايرانية ترانه عليدوستي؟





- تبلغ الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه عليدوستي عامها ال 38 وتشتهر بنشاطها الملحوظ في مجال حقوق الانسان.

واشهر أدوار الممثلة الإيرانية كانت في فيلم أصغر فرهادي "البائع"، الذي نال أوسكار أفضل فيلم باللغة الأجنبية عام 2017.



- وكانت قد أعلنت عدة مرات دعمها على انستجرام للتظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وواصلت عليدوستي البالغة من العمر 38 عاما عدة مرات عن دعمها للاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ عدة أشهر.

وهي من أبرز شخصيات السينما الإيرانية منذ سن المراهقة، ومثلت في فيلم سعيد روستاي "ليلى وأخوتها" الذي عرض هذه السنة في مهرجان كان.

ونشرت عليدوستي، المعروفة بأنها ناشطة النسوية، صورة لها في مطلع نوفمبر، على إنستجرام بدون الحجاب الإسلامي وتحمل شعار "المرأة، الحياة، الحرية" لإظهار دعمها للحركة.

وبعد إعدام المتظاهر الإيراني محسن شكاري، قالت في تدوينة أخرى: "صمتك يعني دعم الاستبداد والطغاة"، مضيفة أن "كل منظمة دولية تراقب إراقة الدماء هذه ولا تتحرك، هي وصمة عار على الإنسانية".

ردود الأفعال عن اعتقال الممثلة الإيرانية

وكتب مدير مهرجان تورونتو السينمائي، كاميرون بايلي: "ترانه عليدوستي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. آمل أن يفرج عنها قريباً، لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية".

ورأى مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره في نيويورك، أن "النساء يوقفن ويسجن في إيران لرفضهن وضع الحجاب الإلزامي، بينهن ممثلات شهيرات، مثل ترانه عليدوستي".

وكتبت زميلتها الإيرانية غولشيفته فراهاني التي بدأت مسيرتها في إيران قبل أن تغادرها عبر إنستجرام "ممثلة إيران الشجاعة اعتقلت".

وأضافت تحت صورة لها مع عليدوستي أرفقتها بوسم #حرروا ترانه عليدوستي، "التقطت هذه الصورة في تموز/يوليو 2008 قبيل مغادرتي إيران نهائيا".

وكتب كامرون بايلي مدير مهرجان تورنتو للفيلم في كندا "ترانة عليدوستي هي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. أمل أن يفرج عنها قريبا لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية".