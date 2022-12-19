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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايا دياب تتحمل تكلفة تذاكر جمهورها لحضور حفلتها بقطر

مايا دياب
مايا دياب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو المطربة مايا دياب خلال حفلها الذى أقيم فى قطر حيث قررت أن تتكفل بأسعار تذاكر جمهورها من أجل الدخول لحضور الحفل. 

وقالت مايا دياب خلال الفيديو أرغب فى فتح البوابات لدخول جمهورى وانا اتحمل سعر التذاكر الخاصة بهم. 

حرصت الفنانة مايا دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

واختارت الفنانة مايا دياب، فستانا باللون البيج من منطقة الصدر والباقى باللون الأسود.

وتتميز الفنانة مايا دياب، بملابسها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة القصيرةوالشفافة و الملابس الكاجوال الجريئة.

 مايا دياب مُثيرة للجدل..

تعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهيتعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

ورغم أن إطلالات مايا دياب، غريبة إلا أنها تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتفضل ارتداء الملابس ذات الألوانالمبهجة والقصات الغريبة.

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