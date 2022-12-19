بوتين يعلن تنفيذ الجيش الروسي مناورات عسكرية في بيلاروس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي يجري حاليا مناورات عسكرية على أراضي بيلاروس.

وفي حديثه إلى جانب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، قال بوتين إن “روسيا وبيلاروس ستواصلان التعاون الوثيق في المجال العسكري، وتبادل وتطوير المعدات العسكرية والأسلحة”.

وقال بوتين إن “مثل هذه الإجراءات ضرورية بسبب الوضع المتوتر على الحدود الخارجية لـ روسيا وبيلاروس”.

وفي وقت سابق من اليوم، نصح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بالراحة بعد تصريحاته بأن موسكو ومينسك تستعدان لعملية عسكرية مشتركة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف ردا على طلب للتعليق على تصريحات زالوجني بشأن العملية المشتركة المفترضة بين روسيا وبيلاروس: "ما اسم الجنرال؟ إنه يحتاج إلى الراحة لمواصلة العمل”.

والأسبوع الماضي، صرح زالوجني لصحيفة “الإيكونوميست” الروسية، بأن موسكو تعد 200 ألف جندي جديد لشن هجوم كبير قد يأتي من الشرق أو الجنوب أو حتى من بيلاروس في أوائل يناير، ولكن على الأرجح في الربيع.

وأنشأت موسكو ومينسك وحدة عسكرية مشتركة في بيلاروسيا، وأجرى البلدان العديد من التدريبات المشتركة. وتم نشر ثلاث طائرات حربية روسية وطائرة إنذار مبكر ومراقبة محمولة جوا في بيلاروس، الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الأنباء فيما تعرضت العاصمة الأوكرانية، كييف، لهجوم بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية للمدينة التي دعت السكان إلى التقيد بالإنذارات التي تطلقها السلطات للتحذير من حصول غارات.