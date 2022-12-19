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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انهيار أجزاء من عقار في حي الجمرك بوسط الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار قديم بالجمرك

شهد حي الجمرك، انهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة. 

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا بانهيار أجزاء من العقار رقم 30 شارع جودة، الواقع في نطاق حي الجمرك.

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وعلى الفور انتقل مأمور قسم الجمرك والحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ. 
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، خالي من السكان، مكون من أرضي وطابقين، وسقوط سقف الدور الثاني على الأول، دون إصابات. 

وقال اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، إنه جرى وضع حواجز حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، حفاظا على حياة المارة والمواطنين. 

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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