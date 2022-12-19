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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع رابح صقر.. شاهد| أول ظهور لـ محمد عبده في المستشفى

محمد عبده
محمد عبده

كشفت شركة روتانا، عن أول ظهور للفنان محمد عبده من داخل المستشفى، وذلك فى مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهر محمد عبده خلال الفيديو بحالة صحية جيدة، وكان فى زيارته الفنان رابح صقر. 

وقال محمد عبده خلال الفيديو : سعيد جدا بزيارة النجم رابح صقر الذى أحيا بدلا منى حفل أمس ورافقنى أيضا فى أزمتى الصحية. 

وتعرض الفنان محمد عبده ؛ لوعكة صحية مفاجئة أمس الأحد ؛ وهو ما تسبب في غيابه عن حضور مُلتقى أبو ظبي الأسري .

وتعرض محمد عبدة لدور إنفلونزا حاد ؛ ولكن تحسنت حالته في الساعات الأخيرة .

محمد عبده :

يذكر ان محمد عبده تتناه  الملحن عمر كدرس  عام1960م وكانت أغنية سكبت دموع عيني هي أغنية البدايه بالاضافة إلى أغنية أعلل قلبي عام1961م. لحن أول عمل من تأليفه (خلاص ضاعت أمانينا) وهو في الثانيه عشر من عمره 1962م من أنتاج توزيعات الشرق.


وتوجه إلى بيروت في أول رحلة فنية وسجل العدد من الاغاني أشهرها (خصمت عيني من سنين) و (مثل صبيا) عام1963م. احترف الفن عام1964م ومن الكويت أنطلق عام1965م في العديد من الاغاني اهمها "أبو شعر ثاير" و"أشوفك كل يوم" وأغنية "ماكو فكة" التي اكسبته قدرًا كبيرًا من الجماهير الخليجية التي راحت تردد "ماكو فكة" الكلمة الكويتية الاشهر التي اصبحت في الستينات اهم اغنية خليجية

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