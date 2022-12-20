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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطريقة الصحيحة لعمل الأرز الريزو الكنتاكي مثل الجاهز بالخطوات

طريقة عمل الأرز الزيرو
طريقة عمل الأرز الزيرو الكنتاكي

تقدم الشيف منى بهاء طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي بمذاق مثل المطاعم شهي ولذيذ.

طريقة عمل كنتاكي في المنزل بمذاق الجاهز

موظف في كنتاكي يكشف سر خلطة التتبيلة بالدجاج المقرمش

المقادير لعمل أرز ريزو كنتاكي

نصف كيلو أرز أبيض
2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
6 فصوص ثوم كبيرة مفرومة ناعم
ملعقه فلفل أسود مفروم
نصف ملعقة فلفل أحمر حارمفروم :شطة (حسب الرغبة)
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
ملعقة كمون ناعم
ملح
فنجان مستردة
ملعقة صغيرة كاري
بيضة

صوص الباربكيو

(ربع كيلو صلصة الطماطم- 2 ملعقة كبيرة مستردة
5 ملاعق كبيرة خل تفاح- نصف لتر ماء- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة سكر- 1 2 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة نشا- 1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم- 1 عود كبير بصل أخضر مقطع ناعم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
زيت للقلي والتحمير


الدجاج المقرمش


ربع كيلو دجاج بانيه مقطعة قطع صغيرة
بصله كبيرة مقطعة أربع
دقيق
فلفل وملح وكمون وفلفل حار للتتبيل

 

طريقة عمل دجاج كنتاكي 
 

يشتهر دجاج كنتاكى بالأرز الريزو الشهي والذي يعشقه الكثيرون ، مع الدجاج والصوص ، جربيه بالمنزل بنفسك .

طريقة تحضير أرز ريزو كنتاكي :

اغسلي اﻷرز وصفيه جيدًا ثم ضعيه فى إناء به ملعقتين زيت نباتي على النار وقلبيه جيدًا حتي يجف الماء منه ( ضيفي اﻷرز إلي الحلة مباشرة ليتشوح مع الزيت لمدة 3 دقائق) .
ثم ضيفي البصل المفروم ويقلب لدقيقه مع اﻷرز .
ثم ضيفي الملح والتوابل كلها ويقلب اﻷرز جيدًا مع إضافة الثوم والمستردة .
واﻵن احضري إناء به وعاء من الماء المغلى وضعي به اﻵرز لتسويته بالطريقة التقليدية، حتي يتشرب ثم هدئ النار حتي تمام التسوية ( 10 دقائق قريبًا) .
في هذه اﻷثناء اطهي الدجاج المقرمش .
احضري البصلة الكبيرة وقطعيها أربع ثم افرميها في الكبة أو الخلاط فى الخلاط مع فنجان صغير ماء .
ضعي الملح والكمون وبهارات الدجاج والفلفل على ماء البصل وضعيها على طبق الدجاج المقطع مكعبات للتتبيل .
اتركي الدجاج 5 دقائق للتبيل ثم ضعي الدقيق في وعاء واسع وضيفي عليه الملح والكمون والبهارات والفلفل الحار .
احضري مقلاة وضعي بها الزيت للقلي .
خذي مباشرة قطع الدجاج من ماء البصل المبهر واغمسيه فى البيض ثم الدقيق ثم ضعيه فى المقلاة ونتركه يتحمر حتي يكتسب اللون الذهبي.
بعد تسوية اﻷرز ضعيه مباشرة في طبق عميق ثم ضعي فوقه قطع الدجاج ثم غطيه بقليل من صوص الباربكيو.
تحضير صوص الباربكيو عن طريق مزج كل مكوناته معًا وتقليبها جيدًا ووضعها في الثلاجة حتي الانتهاء من طهي الوصفة.

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