هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر؟.. يحرمك 7 أرزاق يومية فاجتنبه

يعد النوم بعد صلاة الفجر من العادات الشائعة بين الكثيرين في هذا العصر، رغم أن هناك اعتقادات كثيرة حول أن النوم بعد صلاة الفجر يمنع الرزق، وأن الأرزاق توزع في هذا الوقت، وهو ما يطرح السؤال عن هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر ؟ ، خاصة وأن الحياة فرضته كعادة شائعة، بسبب الأعمال اليومية وتسارع الأحداث، حتى وصل الأمر بالإنسان أن صار بين نارين، بين أن يستسلم للنوم بعد صلاة الفجر لساعة قبل خروجه للعمل، وبين أن يتبع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وحيث إن الفقر من أكثر المخاوف والمنغصات لحياة الإنسان تنبع أهمية معرفة حقيقة هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر ؟.

هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر

نجد في إجابة هل النوم بعد الفجر يسبب الفقر ؟ ، أن هناك صلة بين الرزق وبين البكور أي: وقت الصباح وأول النهار، فقد روى الأربعة عن صَخْرٍ الغَامِدِيِّ - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: اللهمَّ بارك لأُمتي في بُكُورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا؛ بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلًا تاجرًا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فَأثرَى وكَثُرَ ماله، قال الألباني في تخريج سنن أبي داود في النسخة الأم: حديث صحيح، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وقوّاه ابن عبد البر، والمنذري، والحافظ ابن حجر، والسخاوي.



وجاء أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته؛ لأنه مستقبل العمل، فإن النهار كما قال الله تعالى معاش، وجعلنا النهار معاشًا، فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة، وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة، لكن -وللأسف- أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار، ولا يستيقظون إلا في الضحى، فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه بركة، وقد قال العامة: أمير النهار أوله، يعني أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل، وكان صخر يبعث بتجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله؛ من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في بكورها.

وجاء في فضل عدم النوم بعد الفجر ، عدة أمور، وهي:

• له أجر الحجة والعمرة كما جاء في الحديث الشريف، ولكن دون أن تسقط الفريضة عن المقتدر.

• له أجرُ أن تصلي الملائكة عليه وتستغفر له، ما دام يصلي ويذكر الله بعد الفجر.

• له من خير الدنيا ونعيمها.

• يفوز بواسع الرزق .

• البركة في الرزق.

• يضيف على صاحبه الغبطة والسرور.

• وما يفتح له الأبواب المغلقة.

و قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي ، لذا علينا أن نعمل بالضرورة فى فضائل الأعمال، فعندما نعوّد أنفسنا عندما نصلى الفجر نجلس فى مصلانا نذكر الله حتى تطلع الشمس فجميل أن يفعل الإنسان ذلك.

وأضاف أن وقت الفجر كله مبارك، وللوقت الذي يعقب صلاة الفجر تحديدًا فضل عظيم لمن يلتمس الخير من الله، وذلك بأن ينصرف العبد لذكر الله، يُسبحه ويحمده، ويستغفره ويرجوه رزقًا وتوفيقًا؛ فقد قال –صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تَطلع الشمس، ثمّ صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة».





