عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيق عاشق ميسي: ملحقش يفرح بفوز الأرجنتين.. والموت خطفه من وسطنا

المتوفى
المتوفى

نعى محمد عبد العال، شقيق الشاب الراحل مصطفى عبد العال، الذي لقى ربه عقب مباراة الأرجنتين وفرنسا وتتويج ميسي ورفاقه بـكأس العالم، حيث كان من أشد مشجعي ليونيل ميسي طوال البطولة وكان مساندا للمنتخب الأرجنتيني وفرح بتتويجه بطلا للعالم، ليصاب بأزمة قلبية حادة وانسداد بالشريان بعد المباراة بساعتين ويلقى ربه.

حريق يقود رجال مباحث القليوبية لضبط عصابة للإتجار بمخدر الهيروين

جرعة هيروين زائدة.. كشف غموض العثور على جثة سيدة في القليوبية

وكتب شقيق المتوفى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الله يرحمك يا حبيبي متتعزش على اللي خلقك، أجمل يوم في حياتك فعلا أكيد شفت وحسيت بالناس اللي كانت ماشية في جنازتك يا حبيبي، ربنا يصبرنا ويربط على قلوبنا ويرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا روح قلب أخوك.. هتوحشني يا روح قلب أخوك".

وقال أصدقاء الشاب المتوفى إن مصطفى كان يعشق ليونيل ميسي، وسانده طوال مشوار البطولة، منذ أن التحق ميسي بمعسكر الفريق وحتى التتويج ، حيث كان الراحل يتابع كل مبارياته ويساند منتخب الأرجنتين منذ بداية البطولة، وصفحته الشخصية على “فيس بوك” بها عشرات البوستات لمساندة ميسي ورفاقه طوال البطولة.

وأكد أصدقاء الراحل أن مصطفى تخرج في كلية الحقوق وكان يعمل محاميا ولم يتزوج ويفرح مثل الشباب، حيث أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة، وفور وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقله إلى المشرحة، وتم التصريح بدفنه وشيعت جنازته بمنطقة بيجام وسط حزن الجميع.

من ناحية أخرى، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للفقيد ولقبوه بعاشق ميسي، داعين الله أن يرحمه ويتقبله عنده ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكتب عدد من النشطاء بوست تناقله الكثيرون من رواد “فيس بوك” والصفحات المهتمة بالواقعة جاء فيه: “مصطفى شاب لسه في بداية حياته محامي من شبرا الخيمة اسمه مصطفى عبد العال عبد الوهاب اتوفى امبارح بعد الماتش بساعتين، حصله جلطة حادة في القلب سدت الشريان الرئيسي وأدت إلى سكتة قلبية وتوفي في الحال، بسبب شدة فرحته إن ميسي خد كاس العالم”.

وطالب بعض النشطاء الشباب أن يتعلموا من هذا الموقف “إن مفيش أي حاجة في الدنيا تستاهل المبالغة في الفرحة أو المبالغة في الزعل، خصوصاً لو حاجة مش مستاهلة زي تشجيعه لفريق أو لاعب معين، عشان والله ما في أي استفادة منها غير حرقة قلب أهله وإخواته وأصحابه عليه ووجع عمرنا ما هننساه، ربنا يرحمك يا مصطفى ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وكل حبايبك على فراقك يا حبيب قلبي، النهارده أول ليلة ليه في القبر أرجو الدعاء له”.

5a736ae6-3fdb-4eb1-9634-f7270296996b
5a736ae6-3fdb-4eb1-9634-f7270296996b
5fcb75b4-cfc6-4ae2-a5a5-86590e5853a8
5fcb75b4-cfc6-4ae2-a5a5-86590e5853a8
14555258051671491714
14555258051671491714
7698611081671491657
7698611081671491657
cfbd1304-b51e-4c50-a524-934c02f0f22f
cfbd1304-b51e-4c50-a524-934c02f0f22f
الأرجنتين التواصل الاجتماعي ليونيل ميسي مستشفى العجوزة فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

زيادة المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للأجور.. اعرف هتزيد كام وإمتى

لاعب جديد يقترب من الأهلي في يناير.. تعرف عليه

ماتت إحدى ضحاياها.. اتهام جديد يواجه البلوجر هدير عاطف

موضوعات متعلقة

حريق يقود رجال مباحث القليوبية لضبط عصابة للإتجار بمخدر الهيروين

جرعة هيروين زائدة.. كشف غموض العثور على جثة سيدة في القليوبية

حبس 29 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

قفز من أعلى عقار.. التصريح بدفن شخص فى القليوبية

ترشيحاتنا

بشرى للخريجين.. تعيينات جديدة في يناير المقبل | تفاصيل

نشره الوليد بن طلال| فيديو 14 ثانية يثير الجدل بالسعودية والحكومة تتدخل

هل خلع الجورب أو الشراب بعد المسح عليه ينقض الوضوء.. أزهري يجيب

التحطيب لعبة الفراعنة.. متوارثة منذ القدم وتميزت بها محافظات الصعيد ..شاهد

مفاجأة لا يعرفها الكثيرون.. ما الرابط بين ميسي وكوكسال بابا؟ 

رواتب تصل إلي 196 ألف جنيه.. آخر موعد لقبول طلبات الأطباء والممرضين للعمل بالكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. نوع من الجبن يخفض الكوليسترول وسكر الدم

الرحمة.. رجل يضحي بحياته من أجل إنقاذ كلب |فيديو

احذروا.. طفل هندي يبتلع حجارة ريموت التليفزيون

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ