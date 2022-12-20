ميسي ينجو من كارثة خلال احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم| فيديو

نجا ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، من كارثة محققه، خلال احتفالات التانجو مع الجماهير بالتتويج ببطولة كأس العالم 2022.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب بطولة كأس العالم 2022، أول أمس الأحد، بعد التغلب على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

ونشرت شبكة “ESPN” الأرجنتينية، مقطع فيديو لـ ميسي وهو يجلس رفقة 4 من زملائه، على أعلى نقطة في الحافلة أثناء الاحتفال مع جماهير الأرجنتين مع الجماهير بلقب بطولة كأس العالم 2022.

وأثناء الاحتفال، تفاجئ ميسي وزملائه بمجموعة من الأسلاك الكهربائية أمام رؤسهم، ليتفادها الخماسي “الأسلاك” بصعوبة شديدة، والتي كادت أن تسبب في كارثة بسقوطهم من أعلى الحافلة.

وسقطت “قبعة” ليوناردو باريديس، لاعب الأرجنتين، على الأرض بعدما لامست رأسه الأسلاك الكهربائية، رغم محاولة تفاديها، في مشهد يحبس الأنفاس.

أسطورة الأرجنتين مفاجأة بشأن موعد اعتزال ميسي:

في سياق آخر، أكد خورخي فالدانو، أسطورة الكرة الأرجنتينية، أن ليونيل ميسي، قائد التانجو، ينوي الاستمرار مع منتخب التانجو حتى خوض بطولة كأس العالم 2026.

وقال فالدانو خلال حوار مع شبكة “cope”:" لقد أجريت مقابلة مع ميسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، وقلت له “خلف الكواليس” أنت ستشارك في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة، لكن إن تواجدت في نسخة 2026 سيكون رقما قياسيا لم يحققه أحد بالتواجد في 6 نسخ مونديالية".

تابع:" ميسي قالي لي : هذا ليس مستحيلا، في حال تتويجي مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، سوف أستمر مع المنتخب حتى مونديال 2026".

أشار:" لقد أثبت التاريخ أنه لم يستطع أي لاعب التواجد في بطولة كأس العالم في 6 نسخ، فهل يفعلها ميسي؟ دعونا نرى"