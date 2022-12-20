جهز ورقك.. طرح 20 ألف وحدة في سكن ودار مصر وجنة.. تفاصيل

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة.

ومن المقرر فتح باب حجز الوحدات المرتقب طرحها في كل المدن، والبالغ عددها 20 ألف وحدة، خلال الأسبوع المقبل.

أماكن طرح شقق سكن ودار مصر

سيتم طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، بالمدن الجديدة منها القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور والشروق، وسيتم طرح الوحدات السكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفورى، علما بأن التخصيص بأولوية الحجز.

وقال المهندس حاتم محمود رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في تصريحات له إن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز، وعلى الشاب أن يحدد أولوياته وفقا لإمكانياته ويضع بدائل للوحدات السكنية التي يرغب فيها لأنها قد تحجز قبل أن يحجزها هو، لأن الموقع بمجرد يستقبل عدد كبير من الراغبين في التقديم.

شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية في مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة

-لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص له أو أفراد أسرته القصر على شقة أو قطعة أرض أيًّا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها.

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات سكن مصر ودار وجنة:



1 - للحجز في شقق الإسكان تملأ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.



الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص



للحجز في شقق الإسكان بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم لحجز شقق الإسكان.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

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