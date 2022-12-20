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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعزيز العمل التطوعي.. تربية رياضية بنات بالإسكندرية تستضيف ندوتين لحياة كريمة.. صور

ندوة بجامعة الإسكندرية
ندوة بجامعة الإسكندرية لمؤسسة حياة كريمة

استضافت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية ندوتين لمؤسسة حياة كريمة في يوم واحد، نظرًا لكثرة الطالبات اللاتي حرصن على الحضور،  ضمن سلسلة من الندوات التي تعقدها المؤسسة لتعزيز العمل التطوعي لدى الشباب والتعريف بالجهود التنموية والشبابية في هذا الشأن، بحضور  أعضاء هيئة التدريس ومتطوعي المؤسسة بالإسكندرية، وعدد كبير من طالبات الكلية.

وقال الدكتور محمد مسعد، المنسق المساعد لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، إن الندوة تهدف إلى تنمية وعى الشباب الجامعي وتحفيزهم على العمل التطوعي، معرباً عن سعادته بمشاركة الشباب الجامعي في المبادرة لاستمرار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر في كل أنحاء مصر.

وأكد مسعد أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي من أجل تنفيذ شعار الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم، مرحبًا بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات لتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

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وقدم مسعد عرضًا موجزًا حول المبادرة وأهدافها وأهم المشروعات التي تشارك فيها والقطاعات المستهدفة خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن حياة كريمة بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلاً عن شق التدريب والتأهيل عبر الندوات التوعوية مباشرة للتواصل الفعلي مع الشباب.

وتابع "مسعد": "نتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل لبلدنا وأهلنا وأولادنا."

من جانبه، تقدم أحمد بسيوني، متطوع بمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار المبادرة التي أطلقها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وترس محرك في عجلة التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه أنه كان حريصًا على التطوع في المبادرة فور الإعلان عنها وشارك في تدشينها بإستاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي، انطلاقًا من أهمية المشاركة المجتمعية لجميع فئات المجتمع لخدمة المواطنين.

وأضاف "بسيوني" أن المبادرة تهدف إلى تطوير الريف المصري بشكل عام، ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية بالإسكندرية بشكل خاص، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر استحقاقا تنفيذًا للشعار الذي يرفعه الرئيس السيسي دائمًا "حياة كريمة لشعب عظيم."

يأتي هذا ضمن سلسلة من الندوات التي تعقدها المؤسسة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

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