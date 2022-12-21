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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة.. فيتوريا يرد على أنباء رحيله عن منتخب مصر لتدريب البرتغال

صدى البلد

علّق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنباء رحيله عن الفراعنة، لتدريب منتخب بلاده خلفاً لفرناندو سانتوس.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: “لا أمتلك أي عروض لتدريب منتخب البرتغال”.

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وتابع فيتوريا: “إنها مجرد أحاديث صحفية، ليس لدي عروض أؤكد لكم سواء من البرتغال أو غيرها”.

فيتوريا وكأس العالم

واختتم فيتوريا: “لو كنا وصلنا كأس العالم، كنا سنقدم أداءً جيدًا، لكن من الصعب التوقع إلى أي دور سوف نصل في المونديال في حالة المشاركة بدلاً من السنغال، اللاعب المصري يتأثر سواء بشكل سلبي أو إيجابي، لكن في الحالة الإيجابية كنا سنقدم أداءً جيدًا”.

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فيتوريا روي فيتوريا منتخب مصر فرناندو سانتوس البرتغال

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