لأول مرة.. فيتوريا يرد على أنباء رحيله عن منتخب مصر لتدريب البرتغال

علّق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنباء رحيله عن الفراعنة، لتدريب منتخب بلاده خلفاً لفرناندو سانتوس.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: “لا أمتلك أي عروض لتدريب منتخب البرتغال”.

وتابع فيتوريا: “إنها مجرد أحاديث صحفية، ليس لدي عروض أؤكد لكم سواء من البرتغال أو غيرها”.

فيتوريا وكأس العالم

واختتم فيتوريا: “لو كنا وصلنا كأس العالم، كنا سنقدم أداءً جيدًا، لكن من الصعب التوقع إلى أي دور سوف نصل في المونديال في حالة المشاركة بدلاً من السنغال، اللاعب المصري يتأثر سواء بشكل سلبي أو إيجابي، لكن في الحالة الإيجابية كنا سنقدم أداءً جيدًا”.

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