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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظهر كأنه يتراقص.. فيديو لـ قارئ إذاعي شهير يثير غضبًا أثناء التلاوة| تفاصيل

فيديو القارئ محمد
فيديو القارئ محمد السلكاوي

فجّر فيديو متداول لأحد قراء القرآن الكريم، غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركات القارئ بيديه وجسده أثناء القراءة بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

وتم تداول الفيديو بين الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بمنع القارئ الشهير “محمد السلكاوي” أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.

حركات لا تليق بالقرآن 

وافتعل القارئ حركات بيديه وجسده حيث راح يتمايل بشكل مسيء أثناء تلاوة الآية القرآنية “ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض”.

وظهر القارئ محمد السلكاوي مع أحد مستعميه ممن وقف أمامه أثناء التلاوة وكأنه يتراقص، في مشهد أثار غضبة تجاه القارئ.

قارئ في الإذاعة 

وما أثار الجدل عبر مواقع التواصل، أن الشيخ محمد سلكاوي أحد القراء المعتمدين في الإذاعة، وليس من القراء المغمورين أو صغار القراء.

ووصف متابعون الأمر بأنه خروج عن الهالة القدسية التي تفرضها قراءة القرآن، بينما طالبوا بتدخل من جانب الإذاعة لضبط الأمر.

بيان عاجل من نقابة القراء    

ومن جانبها أصدرت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، بيانًا قالت فيها إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ اذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الدينى بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانونى للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

وأعلنت النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، فى وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، وقالت نقابة قراء القرآن الكريم: "إيماناً بدور النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم المحافظة على كتاب الله ومتابعة من يقرأ القرآن فى المحافل سواء كان عضوا بالنقابة أو لم يكن عضواً فيها وطبقا لقانون النقابة فقد قامت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التى لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد".

وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها السابق: "والنقابة لم ولن تتهاون على كل من تسول له نفسه فى مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم خصوصاً من يصرون على ذلك ولا يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله".
 

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