وظائف لدفعة 2022.. مجلس الدولة يعلن موعد تقديم ملفات التعيين

أعلن مجلس الدولة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

وظائف مجلس الدولة

وكان مجلس الدولة أعلن عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة، ويليها بقية الجامعات وفقًا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث.

سحب ملفات وظائف مجلس الدولة

وبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، فى 3 ديسمبر وحتى أول أمس 19 ديسمبر، لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد كالتالى: