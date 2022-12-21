وكالة الفضاء الأوروبية: فشل عملية إطلاق صاروخ "فيجا-سي" إلى الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، فقد الصاروخ الفضائي الأوروبي الجديد "فيجا-سي" الذي كان يقوم بأول رحلة تجارية له، بعد أن أقلع من قاعدة كورو في جوايانا الفرنسية حاملا قمرين اصطناعيين لمجموعة إيرباص.

وذكرت الوكالة، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الأربعاء، أنه بعد عشر دقائق على الإقلاع انحرف مسار الصاروخ وتوقفت قاعة التحكم في مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية عن تلقي البيانات.

وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لمراقبة الأرض من صنع أيرباص هما: بليياد نيو 5 و6، الأخيران في كوكبة بليياد نيو التي ستسمح بمسح أي نقطة في العالم مرات عدة في اليوم.

و(فيجا-سي) هو الصاروخ الأوروبي الخفيف الجديد الذي سيستخدم إلى جانب صاروخ "أريان 6" المستقبلي مع وجود عناصر مشتركة بينهما، للسماح لأوروبا بالمنافسة بشكل أكبر في سوق الأقمار الاصطناعية التي تشهد توسعا كبيرا.

ويشكل هذا الفشل الجديد انتكاسة كبيرة لوكالة الفضاء الأوروبية المسؤولة عن برنامج الصواريخ الأوروبية في حين تستعر المنافسة الدولية في هذا المجال لا سيما بوجود شركة "سبايس اكس".

