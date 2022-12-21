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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة.. مفاجأة في عرض الباطن لضم أفشة بعد غضب جماهير الأهلي

صدى البلد

أثار محمد مجدي أفشة حالة من الجدل خلال الفترة الماضية داخل جدران النادي الأهلي بعدما ارتبط اسمه بالرحيل إلى صفوف فريق الباطن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة في ظل توتر العلاقة بين اللاعب وجماهير الأهلي خلال الفترة الماضية.

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سر مشاركة أفشة مع الأهلي أمام فاركو رغم غرامة كولر

وتعرض أفشة لانتقادات قوية من جماهير الأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية ضد فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن يظهر أفشة في الفيديو يؤدي تدريبات بدنية على أنغام أغنية تحمل كلماتها بعض رسائل الندية والتحدي والاعتزاز بالنفس، مما أثار جماهير الفريق من متابعيه إذ اعتبروا أنه يوجه رسالة تجاههم، فاضطر لحذف الفيديو لاحقا.

واشتعلت الأمور بين الأهلي وأفشة في الساعات الماضية بعدما قرر النادي معاقبة اللاعب بخصم 150 ألف جنيه من مستحقاته ليقرر الأهلي الموافقة على خروج اللاعب على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة إلى أحد الأندية الخليجية الراغبة في ضمه.

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غضب في الباطن بسبب أفشة 

وعلى جانب آخر قرر مسؤولو نادي الباطن السعودي صرف النظر عن التعاقد مع محمد مجدي أفشة بعد تأخر رد النادي الأهلي على العرض الرسمي المرسل، عقب صدور قرار رئيس النادي بإيقاف التفاوض".

ويمتد عقد محمد مجدي أفشة مع الأهلي في 30 يونيو من عام 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 2 مليون دولار، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالم.

وعبر رئيس نادي النصر السعودي عن غضبه الشديد تجاه مسؤولي النادي الأهلي لعدم احترام التفاوض وتجاهل الرد حتى الآن بشأن الموافقة على إعارة محمد مجدي أفشة .

 

الأهلي يعرض أفشة للبيع في الميركاتو الشتوي 

 استقر مسؤولو النادي الأهلي على الموافقة على بيع لاعب وسط الفريق  محمد مجدي أفشة  خلال موسم الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل في أعقاب الأزمة الدائرة حاليا بين اللاعب والجهاز الفني للفريق.

وأبلغ مارسيل كولر مسؤولي الأهلي بعدم حاجته لجهود اللاعب في الفترة المقبلة خاصة في ظل اعتراضه المستمر على الجلوس على مقاعد البدلاء ومطالبته بالتواجد بشكل دائم في التشكيلة الأساسية.

وظهر محمد مجدي أفشة في تشكيل الأهلي أمام فاركو خلال لقاء أمس، رغم تغريم اللاعب ماليًا بعد مخالفة التعليمات الفنية للفريق، فيما اعتذر اللاعب إلى مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكان النادي الأهلي، أعلن تغريم محمد مجدي أفشة رسميًا عبر موقعه الرسمي، بقرار من الجهاز الفني بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات المدير الفني السويسري، كولر.

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا صعبًا أمام نادي فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندري، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع للمباراة برأسية من محمد شريف.

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