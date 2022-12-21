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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 13 كيلو هيروين وحشيش فى حملة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت حملة أمنية مكبرة فى القليوبية من شنت حملة استهدفت منطقة كوم السمن دائرة مركز شرطة شبين القناطر أسفرت عن ضبط 8 تجار هيروين وحشيش بحوزتهم 13 كيلو هيروين وحشيش وشادو وأسلحة بيضاء وتحرر المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات لمتابعة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية متخذين من قرية كوم السمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر دولابا للاتجار فى المواد المخدرة 
أسفرت الحملة عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية  وسيدة أثناء استقلالهم سيارة بقرية كوم السمن وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن  7 كيلو جرام وكمية من مخدر الأيس  تزن  2 كيلو جرام و مبلغ مالى و3 هواتف محمول و ميزان حساس وضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده أمام مسكنه بقرية كوم السمن وبحوزته كمية من مخدر الهيروين  3 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس  تزن 1 كيلو جرام  سلاح أبيض.

كما تم ضبط شخصين  أثناء تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2  هاتف محمول وسلاح أبيض.

وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول و ميزان حساس  وتم التحفظ على المضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,800٫000 مليون جنيه تقريباً وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مكافحة المخدرات مركز شرطة حملة أمنية مكبرة الإتجار بالمواد المخدرة إدارة البحث الجنائى مديرية أمن القليوبية

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