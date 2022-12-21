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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق الطرق والمدارس.. شاهد| أمطار وسيول عارمة تضرب السودان

إغلاق الطرق والمدارس..
إغلاق الطرق والمدارس.. أمطار وسيول عارمة تضرب السودان

ضربت مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، أمطار وسيول عنيفة، ما تسبب بإغلاق المدارس والطرق أمام حركة السيارات والأسواق، وسقوط منازل بعد أقل من أسبوع لحادثة مماثلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، عددًا من مقاطع الفيديو لحجم السيول والأمطار التي ضربت بورتسودان، وغمرت عددًا من المناطق وسط نداءات الاستغاثة والدعوات من المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع وفاة طفل جراء صعق كهربائي، وفشلت محاولات منقذين في الوصول إليه وسط المياه قرب عمود إنارة في الطريق العام.

وحمَّل عدد منهم مسئولية السيول للحكومة، مبينين أنها لم تهتم بفتح مصارف المياه بالمنطقة؛ ما تسبب في ضرر بالغ للمواطنين والمنازل والمرافق العامة في شرق السودان.

وعبروا عن سخطهم الشديد جراء السيول والبطء في تصريفها، متخوفين من انهيار الوضع الصحي وتفشي الأمراض في حال عدم تصريف المياه على نحو عاجل.

وأعلنت مدارس بولاية البحر الأحمر عن عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار والسيول التي اجتاحت عددًا من الأحياء، وتسببت في ندرة المواصلات، على أن تعاود الدراسة يوم الأحد المقبل.

وقبل أيام اجتاحت السيول مناطق عدة بمدينة بورتسودان، ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مخيفة تظهِر غزارة المياه التي تدفقت بالأحياء والطرقات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر حينذاك تعليق الدراسة ليوم واحد، وألزمت جميع المدارس بالقطاع الحكومي وغير الحكومي بأن يكون عطلة رسمية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

ويبدأ فصل الخريف في السودان منتصف يوليو، وحتى منتصف أكتوبر من كل عام.

لكن مدينة بورتسودان التي تقع في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وبها موانئ السودان الرئيسة، تمتاز بمناخ البحر الأبيض المتوسط، حيث تهطل الأمطار بغزارة في فصل الشتاء.

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