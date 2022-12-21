على طريقة السينما.. شاب يفاجئ فتاة بطلب يدها

ربما مشهد مفاجأة العريس لطلب يد العروس دون ترتيب أو علمها ، نراه عادة فى السينما ولكن لم يتوقع الكثير أن نشاهده أيضا فى الواقع ، وهو ما شاهدناه فى الفترة الأخيرة داخل الوسط الفنى ، ولعل كان آخرها خطوبة نور إيهاب وسبقتها رنا رئيس التى تم خطوبتها على الهواء.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المفاجأت التى شهدتها الساحة الفنية لطلب العريس يد عروسته.

نور إيهاب ونور بدر

تفاجأت نور إيهاب بما فعله نور بدر حيث كان مع اصدقائهما فى أحد الأماكن العامة وظهرت نور إيهاب فى مقطع فيديو نشره أحد أصدقاء العروسين وهي تدخل إلى أحد الأماكن، حيث تفاجئت بنور بدر جالسا على ركبتيه ويحمل خاتما، فيما ظهر خلفه على الحائط عبارة "هل تقبلين الزواج بي؟" وقبلت نور إيهاب عرض الزواج، فيما أحتفل أصدقاء العروسين بالخطوة.

رنا رئيس

بينما قرر خطيب رنا رئيس أن يفاجاها بطلب يدها على الهواء وذلك أثناء استضافتها فى برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى ووافقت رنا رئيس على الفور.

واقاما بعد ذلك حفلا للخطوبة بشكل رسمى حضره عدد من الأهل والأقارب وذلك فى أحد الأماكن العامة.

بشرى

أما زواج الفنانة بشرى، من سالم هيكل جاء بعد فترة طويلة من معرفتها به وتدخل لاتمام الزواج الفنان خالد الصاوى الذى اتفق مع سالم على هذا الأمر، وقام بطلب يدها فى ختام مهرجان الجونة.