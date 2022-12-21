عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة السينما.. شاب يفاجئ فتاة بطلب يدها

نور ايهاب
نور ايهاب

ربما مشهد مفاجأة العريس لطلب يد العروس دون ترتيب أو علمها ، نراه عادة فى السينما ولكن لم يتوقع الكثير أن نشاهده أيضا فى الواقع ، وهو ما شاهدناه فى الفترة الأخيرة داخل الوسط الفنى ، ولعل كان آخرها خطوبة نور إيهاب وسبقتها رنا رئيس التى تم خطوبتها على الهواء. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المفاجأت التى شهدتها الساحة الفنية لطلب العريس يد عروسته. 

نور إيهاب ونور بدر 

 تفاجأت نور إيهاب بما فعله نور بدر حيث كان مع اصدقائهما فى أحد الأماكن العامة وظهرت نور إيهاب فى مقطع فيديو نشره أحد أصدقاء العروسين وهي تدخل إلى أحد الأماكن، حيث تفاجئت بنور بدر جالسا على ركبتيه ويحمل خاتما، فيما ظهر خلفه على الحائط عبارة "هل تقبلين الزواج بي؟" وقبلت نور إيهاب عرض الزواج، فيما أحتفل أصدقاء العروسين بالخطوة.

رنا رئيس

بينما قرر خطيب رنا رئيس أن يفاجاها بطلب يدها على الهواء وذلك أثناء استضافتها فى برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى ووافقت رنا رئيس على الفور.

واقاما بعد ذلك حفلا للخطوبة بشكل رسمى حضره عدد من الأهل والأقارب وذلك فى أحد الأماكن العامة. 

بشرى

أما زواج الفنانة بشرى، من سالم هيكل جاء بعد فترة طويلة من معرفتها به وتدخل لاتمام الزواج الفنان خالد الصاوى الذى اتفق مع سالم على هذا الأمر، وقام بطلب يدها فى ختام مهرجان الجونة. 

رنا رئيس الفنانة بشرى نور بدر خطوبة نور إيهاب الفنان خالد الصاوي مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع 180 جنيهًا.. هبوط تاريخي لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

استشكال مرتضى منصور.. حكم عاجل فى قضية أموال الزمالك

موضوعات متعلقة

المشاركة الثانية.. أدولف العسال ينافس بفيلم Hooped في Berlinale Talents

كامل الباشا: فكرة إنتاج فيلم حمزة بدعم شعبي لا يمكن تعميمها

بعد سقوطها من دراجة نارية.. نادين نسيب نجيم تغادر مطار القاهرة

عيد ميلادها.. نجلاء فتحى أيقونة الجمال فى السينما وقصة مرضها النادر

أجمل لامبتين فى مصر.. تامر حسنى يهنئ نور إيهاب ونور بدر على خطوبتهما

تتعلم الإسبانية| رانيا يوسف: الناس دايما بتفهمني غلط

يسرا المسعودي: أسرتي سر ابتعادي عن التمثيل.. والكوميديا قادتني إلى مندوب مبيعات|حوار

إليسا: راح أختفي شوية عن تويتر.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

حشيش وقنب.. المعمل الكيماوي يثبت احتواء مضبوطات منة شلبي على مخدرات

المرأة الأولي فى حياة هداف المونديال| من هي فايزة العماري والدة كيليان مبابي| شاهد

الخارجية السعودية تدعو أفغانستان للتراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي

الحكومة تعلن زيادة سعر توريد قصب السكر لـ 1100 جنيه للطن

هو المطلوب حاليا.. بوتين يقرر رعب العالم بـ تطوير "الثالوث النووي"

التفاصيل الكاملة.. صدمة جديدة لمرتضى منصور بشأن الحجز على أرصدة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

بعد فيديو خطبتها المفاجئ.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ نور إيهاب

كاجوال لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها على إنستجرام | شاهد

جمال شعبان يحسم الجدل حول القهوة.. ويوضح الكمية المطلوبة يوميا

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ