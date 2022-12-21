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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ساعات الرعب.. الأهالى يقتلون ذئبا هاجم قرية السليمات بقنا

ذئب
ذئب

تمكن أهالى قرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، من قتل ذئب مفترس هاجم القرية وتسبب فى إصابة ٥ أشخاص بينهم أطفال.

جاء ذلك بعد تشكيل مجموعات من أهالى القرية للإمساك بالذئب، الذى تسبب فى حالة من الفزع و الرعب بين أهالى القرية المجاورة، عقب مهاجمة الذئب للأهالى، وهروبه إلى أطراف القرية.

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تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مهاجمة ذئب لعدد من الأهالى بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، وتمكن من عقر و إصابة ٥ أشخاص، بينهم أطفال.

وتبين إصابة كل من: أميرة شحاتة عسران محمود، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية السليمات، بعقر فى القدم اليسرى والقدم اليمنى، إسلام حسن عبدالحفيظ أحمد، طالب، مقيم بنجع خيرت بقرية رفاعة، بعقر فى الفخذ الشمال.

و إصابة بشار محمد أحمد رسلان 16 عاما، طالب، بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بنجع زيدان بقرية السليمات، بعقر فى الفخذ اليمنى، محمد أبوالمجد عبدالراضي أحمد، 20 عاما، عامل، مقيم بقرية السليمات، بعقر فى الأذن والصدر واليد اليمنى، و محسن رجب تغيان علام، 35 عاما، معلم بالأزهر، مقيم بقرية السليمات، بعقر فى القدم اليسرى. 

ذئب قرية السليمات قنا أبوتشت قتل ذئب مفترس أطفال

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