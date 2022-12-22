عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

لا تنظفوا المنازل
لا تنظفوا المنازل ليلاً

يشعر الكثير من الأشخاص بالأرق وعدم النوم بشكل هادئ و مريح مما يؤثر على صحتهم الجسدية و النفسية بالسلب ويعرضه أيضا لبعض المشاكل الأخرى.
قدمت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجدتماعي الفيسبوك، بعض النصائح الضرورية و الهامة لـ نوم مريح و هادئ...

ـ لا تنظفوا المنازل ليلاً حتى لا تتسبب تنشيط السالب وانت نائم .
ـ لا تترك المقص مفتوحاً و لا يجب اللعب بفتح و غلق المقص لأن ذلك يسبب التوترات بين أفراد العائلة
ـ ترتيب غرفة النوم يساعد علي نوم هادئ و تجنب وضع مرآة مقابلة السرير
ـ حرك جسمك بتمارين خفيفة ومساج خفيف
لا تترك اطباق او اي شيء في حوض المطبخ اجعلهم علي جانب الحوض لو تاخرت في الغسيل .
ـ لا تستحم ليلا مهما كانت الاسباب 
ـ إذا كنت تشعر بالضيق و الانزعاج من غير سبب غير رائحة المكان لمعطر سائل خفيف الرائحة .
لاتنسي ان يكون تفكيرك ايجابي وتنام سعيدا ولا تحزن .. ولا تشاهد الاخبار .. لا تشاهد الاخبار ..

 

النوم الأرق نوم هادئ خبيرة الطاقة العطار مها العطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شركسية الدجاج.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة|5 أنواع مختلفة من الشاي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

غير صحي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

هل حبوب منع الحمل تسبب تساقط الشعر؟.. اعرفي الحقيقة

طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة...صحية و لذيذة

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأبيض والأسود أبرزها.. 5 أنواع مختلفة من الشاي

شهية وغير تقليدية.. طريقة عمل طاجن فريك معمر

ترشيحاتنا

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد صراع مع المرض

ارتفاع كبير في سعر الدولار العالمي

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخر

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

مش هتصدق ثمنه| سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

اعمليه فى البيت.. طريقة تحضير السينابون لطفلك

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ