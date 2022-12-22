لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

يشعر الكثير من الأشخاص بالأرق وعدم النوم بشكل هادئ و مريح مما يؤثر على صحتهم الجسدية و النفسية بالسلب ويعرضه أيضا لبعض المشاكل الأخرى.

قدمت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجدتماعي الفيسبوك، بعض النصائح الضرورية و الهامة لـ نوم مريح و هادئ...

ـ لا تنظفوا المنازل ليلاً حتى لا تتسبب تنشيط السالب وانت نائم .

ـ لا تترك المقص مفتوحاً و لا يجب اللعب بفتح و غلق المقص لأن ذلك يسبب التوترات بين أفراد العائلة

ـ ترتيب غرفة النوم يساعد علي نوم هادئ و تجنب وضع مرآة مقابلة السرير

ـ حرك جسمك بتمارين خفيفة ومساج خفيف

لا تترك اطباق او اي شيء في حوض المطبخ اجعلهم علي جانب الحوض لو تاخرت في الغسيل .

ـ لا تستحم ليلا مهما كانت الاسباب

ـ إذا كنت تشعر بالضيق و الانزعاج من غير سبب غير رائحة المكان لمعطر سائل خفيف الرائحة .

لاتنسي ان يكون تفكيرك ايجابي وتنام سعيدا ولا تحزن .. ولا تشاهد الاخبار .. لا تشاهد الاخبار ..