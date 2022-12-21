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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال يعقد مؤتمرا للإعلان عن خطة عروض البيت الفني للمسرح

خالد جلال
خالد جلال

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يعقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الأسبوع المقبل، أكبر مؤتمر للإعلان عن خطة عروض لفرق البيت الفني للمسرح خلال عام ٢٠٢٣، وذلك تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد".

هذا وقد تم اختيار المسرح القومي لعقد المؤتمر بوصفه أعرق المسارح المصرية العربية لتنطلق منه الصحوة الجديدة للمسرح المصري الذي سيتم تدشينه العام المقبل.

يحضر المؤتمر مديرو فرق البيت الفني للمسرح وصناع العروض المسرحية الذين سيتحدثون عن العروض التي يشاركون فيها، بمشاركة كبار المسرحيين إلى جانب شباب المبدعين ولفيف من النقاد والإعلاميين والمهتمين بالحركة المسرحية في مصر.

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ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تقديم كل عرض ونبذة مختصرة عنه، إلى جانب الإعلان عن الفرقة المسرحية التي ستتولى إنتاجه .

كما أن المؤتمر سيكون في صياغة فنية تتيح للمتابعين التعرف على كافة تفاصيل الخطة المستقبلية في إطار جاذب، يتم إعداده حالياً تحت إشراف المخرج خالد جلال، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مديري الفرق المسرحية لمناقشة سبل النهوض بالمسرح المصري، وشهدت الاجتماعات مناقشة خطة العروض القادمة ووضع اللمسات النهائية للمؤتمر الصحفي المزمع عقده.

وأكد خالد جلال على أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، وتعمل على استيعاب المبدعين من كافة الأجيال، كما أنها تعمل على أن يتسق المنتج المسرحي مع طبيعة وأهداف كل فرقة، حتى تشكل منظومة متكاملة لا تتقاطع في الأهداف وإنما تتكامل من أجل رفعة المسرح المصري واستعادة مكانته العريقة.

وزيرة الثقافة البيت الفني للمسرح المسرح القومي قطاع شئون الانتاج الثقافي البيت الفنى

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